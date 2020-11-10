Yüzücü Emre Sakçı'dan bir rekor daha

Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.
🇹🇷 Tebrikler Emre!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 10, 2020
Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi 100 metre kurbağalamada, 55.74 saniyelik derecesi ile Avrupa rekoru kırdı. 👏 pic.twitter.com/36se177hxS
Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışı, Belaruslu Ilya Shymanovich'in önünde ilk sırada bitirdi. Sakçı, Shymahovich'in 4 gün önce kırdığı 55.86'lık derecesini geliştirdi.
50 metre kurbağalamada Avrupa kısa kulvar rekorunun sahibi Emre, 55.74 saniyelik derecesiyle 100 metrede de Avrupa rekorunu ele geçirdi.
22 yaşındaki yüzücü, Güney Afrikalı Cameron van der Burgh'un 55.61 ile elinde tuttuğu dünya kısa kulvar rekorunun, yalnızca 0.13 saniye gerisinde kaldı.
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli yüzücüyü kutladı. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi yarışlarından bizleri mutlu eden haberler gelmeye devam ediyor. Milli yüzücümüz 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derecesiyle Avrupa rekoru kırmış, bizleri gururlandırmıştır. Başarılarına her geçen gün yenisini ekleyen rekortmen sporcu kardeşim Emre Sakçı'yı ve bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."
Twitter üzerinden de kutlama mesajı yayımlayan Bakan, "Milli yüzücümüz Emre Sakçı son dönemde üst üste kırdığı Avrupa rekorlarıyla bizi heyecanlandırıyor, göğsümüzü kabartıyor. Alkışlar, Emre için gelsin" ifadelerini kullandı.
Milli yüzücümüz Emre Sakçı son dönemde üst üste kırdığı Avrupa rekorlarıyla bizi heyecanlandırıyor, göğsümüzü kabartıyor. Alkışlar, Emre için gelsin. 👏🏼🇹🇷 pic.twitter.com/8bslvhCVM8— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 10, 2020
Uluslararası Yüzme Ligi’nde geçtiğimiz günlerde 50m kurbağalamada Avrupa rekorunu geliştiren milli yüzücü Emre Sakçı, 100m kurbağalamada da dünya listesine girmişti.
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