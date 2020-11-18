6 gol yiyen Almanya'ya Özil'den gönderme

Mesut Özil, İspanya'da 6-0 mağlup olan Almanya Milli Takımı için sosyal medyadan çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

UEFA Uluslar Ligi D Grubu’nda lider İspanya Sevilla Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Almanya’yı 6-0’lık skorla yendi.

90 dakika tek şut çekemeden maçı tamamlayan ve tarihi bir skorla sahadan mağlup ayrılan Almanya’da ise tam anlamıyla bir çöküş yaşandı.

Yeni bir jenerasyon yakalamaya çalışan Avrupa’nın iki dev ülkenin mücadelesinde 20 yaşındaki Ferran Torres İspanya’yı hat-trick ile uçururken, Almanya’daki etkisiz futbol sosyal medyada gündem oldu.

Mesut Özil'den paylaşım

Almanya Milli Takım formasına yaşadığı ırkçı saldırılan nedeniyle veda eden Mesut Özil de tarihi hezimetin ardından Twitter hesabından çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

Özil, paylaşımında “Jerome Boateng’i Milli Takım’a çağırmanın tam zamanı” ifadelerini kullandı.

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Yeni bir jenerasyon yakalanması gerekçesi ile Thomas Müller’in yanı sıra Jerome Boateng ve Mesut Özil gibi isimler kadroda kendilerine yer bulamıyordu.