Mustafa Cengiz: 6 defa dayak yedik

Galatasaray ve Socios.com arasında gerçekleştirilen iş birliği ile sarı-kırmızılı kulübün kripto parası "$GAL Fan Token"ın, kripto para işlem platformu Paribu'da listeleneceği duyuruldu.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile Paribu Üst Yöneticisi Yasin Oral ve Socios.com Üst Yöneticisi Alexandre Dreyfus katıldı.

Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, "Dünyada bizim geleceğimiz gençler ekonomiye yeni bir kavram soktu. Kulüp bazında bu pazara ilk giren ilklerin ve enlerin takımı Galatasaray. Türkiye'de kripto paranın bir borsası oluştu. Taraftarlarımızın kulübe destek olması ve içinde bulunduğumuz bu zor şartlarda yatırımını, varsa tasarrufunu değerlendirmesi önemli. Socios'a verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bizim kulüp olarak başvuracağımız tek makam, bizim camiamız, genel kurulumuz ve tüm bunları kapsayan taraftarımız. Taraftarımıza sesleniyoruz, token alarak hem maddiyatınızı güçlendirin hem de arma aşkını manen de olsa destekleyin. Bu, çok önemli." ifadelerini kullandı.

Cengiz, anlaşma gereği "token"ların yüzde 80'inin Galatasaray'a, yüzde 20'sinin ise Socios'a ait olduğunu ve sarı-kırmızılıların 10 milyon "token"ı bulunduğunu aktardı.

Sarı-kırmızılı kulüpteki seçim konusunda soruları da yanıtlayan Cengiz, başkan adaylarının 'baskın seçim' ifadelerini eleştirdi.

Söz konusu konuya sadece güldüğünü aktaran Cengiz, "Önümüzde emsal var. Biz 20 Ocak'ta seçime girdik, 25 Ocak'ta devir teslim aldık. Biz bu arada hocanın da onayıyla Ndiaye'yi aldık, 3 günde. Biz seçim kararını ilan ettiğimizden 31 Ocak'a kadar 45-50 gün var. Zaten biz 6 transfer dönemi geçirdik, 6 tane dayak yedik. Kimileri demiş baskın seçim. Siz baskın seçim görmemişsiniz. Bir önceki yönetim bize 20 gün bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Baskın seçim yapmadıklarını vurgulayan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğru hareket ettiğimiz ortaya çıktı. Aynı anda 3-4 aday çıktı, saat sektirmediler. Bundan rahatsız olmuyorum. Rekabet ne kadar güçlüyse yarış ne kadar zorluysa siz o kadar zorlu olursunuz. Hepsi Galatasaray için var. Etik diyorlar, çok şaşırıyorum. Etiket için çıkmasınlar etik için çıksınlar. Enseyi karartmayın, moralinizi bozmayın. Bizim genç bir nüfusumuz var. Ne anayasa fırlatmalar ne krizler gördük biz. Çok dinamik bir toplumuz. Pandemide insanlık üst üste çalışıyor. İnsanlık bunun üstesinden gelecektir. 3-4 ay içinde bu pandeminin hakkından geleceğimize ve aldığımız tokenların çok değer kazanacağına inanıyorum.

Bize iş yaptırmıyorlar. Aynı anda 4 ameliyat oldum. Akıl zaten yok. İyi ki kalbime bir şey olmadı. G.Saray başkanları yalan söylemez. Beyaz yalan olabilir. Evliler daha iyi bilir. Biz asla baskın seçim yapmadık. Aynı anda 3-4 aday çıktı. Hatta saat sektirmediler. Demek ki doğru yaptık. Yarış ne kadar zorlu ise siz o kadar güçlü olursunuz. Hepsi G.Saray için var.

Biz her zaman genç hakemlerden yana olduk. Hocamız süre konusunda haklı. Özellikle maçı güzelleştirmeye çalışanlara destek olunmalı. Bu bir temaşa sanatı. 23 şut atarsın, kaleciyi sakatlarsın. 1 şut atarlar gol olur. Bizi kahrediyor tabii ki. Bazen 6 saniye kuralı sadece bize işliyor, başkalarına işlemiyor. Bazen adam uzatıyor da uzatıyor. İnşallah alınacak onlarca puan var. "





