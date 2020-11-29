İtalyan savunmacıdan 'Maradona, Napoli için değil de Juventus için oynasaydı bugün hayatta olurdu' sözü için özür

1982 Dünya Kupası Şampiyonu İtalyan milli takımının kadrosunda yer alan ve Seria A'da 'Bianconeri' formayla Napoli için top koşturan Diego Armando Maradona'yı durdurmaya çalışmış olan Antonio Cabrini, "Maradona, Juventus için oynamış olsaydı bugün hala hayatta olurdu" sözü için özür dilemek zorunda kaldı.

Arjantin'e 1986 FIFA Dünya Kupası'nı kazandırmış futbol efsanesi Diego Maradona'nın 26 Kasım'da 60 yaşında hayata gözlerini yumması tüm insanlığı yasa boğarken, İtalya'nın Torino şehrinin takımı Juventus'un emekli savunmacısı Antonio Cabrini'nin sarf ettiği sözler Çizme'yi karıştırdı.

Bu akşam 22:30'da Napoli x Juventus. 🇮🇹



— Diego Armando Maradona ve Antonio Cabrini, bir maç öncesi seromonisinde. pic.twitter.com/vbUXXEq8LC — Tribun Dergi (@tribundergi) March 3, 2019

'Kulüp değil, ama ortam onu korurdu'

63 yaşındaki Cabrini, bir televizyon röportajında Maradona'dan "Yaşayan bir efsane ve centilmen bir rakipti. Pek çok şampiyon gibi aynı anda en iyisi ve hem kötüsünü yaşatabilirdi" diye söz ederek şöyle devam etti:

"Juve'ye gelseydi bugün hala burada bizimle birlikte olurdu, çünkü buradaki çevre ve ortam onu kurtarırdı, kulüp değil, ama ortamın kendisi. Zira Napoli sevgisi, güçlü ve otantik olduğu kadar hastalıklıdır da..."

'Sözlerimi yanlış yorumladınız'

Sözlerinin özellikle Napoli taraftarlarında infial yaratması üzerine özür dileyen savunma ustası, "Sözlerimi yanlış yorumladınız, ahlaki bir yargıda bulunmadım, tutkusu kabına sığmayan bir şehrin enerjisiyle ilgili yorum yaptım. Juve'de yaşadığım dışarıya kapalı, sessiz sakin ortamın onu belki de koruyabileceğini düşündüm" diyerek ekledi:

"Rencide edilmiş hisseden herkesten özür dilerim."

Napoli'yi Napoli yapan Arjantinli

Maradona, 1984'te geldiği İtalya'nın güneyinin suç ve kaosla birlikte anılan şehrinde 1991'e dek görülmemiş işlere imza atmıştı. Napoli'yi kuruluşundan 61 yıl sonra 1986-87 sezonunda ilk kez şampiyonluğa ulaştıran Maradona, sırtında mavi formayla futbolda devrim yaratan Arrigo Sacchi'nin Milan'ına rağmen 2 lig şampiyonluğu, bir UEFA Kupası, bir İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

'Kendi ülkenizde yabancı olarak görülüyorsunuz'

İtalya'nın ev sahipliğindeki 1990 Dünya Kupası'nın Napoli'de oynanan yarı finalinde İtalya’yla karşılaşan Arjantinli efsane, Napoli taraftarlarından destek talep ederken şöyle demişti:

"Yılın 364 günü kendi ülkenizde yabancı olarak görülüyorsunuz. Bugünse sizden milli takımı desteklemenizi istiyorlar. Ben 365 gün Napoliliyim."