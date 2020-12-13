Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın altın halkası İbrahim Çolak

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye ilk kez halkayla altın madalya kazandı.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye 6 madalya toplarken, İbrahim Çolak altın, Mert Efe Kılıçer gümüş ve bronz, Bora Tarhan iki, Ferhat Arıcan da bir bronz madalya aldı.

Geçen yıl Türkiye'yi Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ilk kez altın madalyaya ulaştıran İbrahim Çolak, yine halka aletinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası tarihinde Türkiye'nin ilk birinciliğini elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Çolak'ı tebrik mesajını sosyal medyada paylaştı.

#TheColak tarih yazmaya devam ediyor!🥇



Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bayrağımızı göndere çektiren @Colakibrhm95’i tebrik ediyorum.🇹🇷👏🏼 pic.twitter.com/7cUXf9SLAy — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 13, 2020

​7 Ocak 1995 doğumlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Çolak, İzmir'deki Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün aktif sporcusu.