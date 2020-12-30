Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Çebi'nin daha önce mayıs ayında yaptırdığı test pozitif çıkmış ve hastalığı atlatmıştı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İHA'nın haberine göre daha önce mayıs ayında da koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Ahmet Nur Çebi, tedavi altına alındı.

Beşiktaş'tan açıklama

Konuyla ilgili siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada ise, Çebi'nin Kovid-19 test sonucunun henüz çıkmadığı belirtildi.

Açıklamada "Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/PZHQXRcjrU — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 30, 2020

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