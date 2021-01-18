Mesut Özil'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil'i getiren uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Mesut Özil yaptığı ilk açıklamada 'Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor. Çok heyacanlıyım' ifadelerini kullandı.