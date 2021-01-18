Mesut Özil'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı

Mesut Özil'i taşıyan uçak kısa süre sonra İstanbul'a indi. Koronavirüs önlemleri kapsamında karantina süresini tamamladıktan sonra Özil'in Fenerbahçe Spor Klubü ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Canlı: #Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu orta saha oyuncusu #MesutÖzil, #İstanbul’a geldi https://t.co/B6SSpVDtme— AA Canlı (@AACanli) January 17, 2021
Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mesut'un İstanbul'a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa yorum yaparak, "Haydi kardeşim" ifadesini kullandı.
Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette'in yanı sıra eski kalecisi David Ospina ile Chelseali Antonio Rüdiger de Özil'e destek veren isimler oldu.
Öte yandan, FIFA'nın resmi Twitter hesabı, Mesut'un Fenerbahçe'nin açıklamasını paylaştığı mesajını retweet etti.
January 17, 2021
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