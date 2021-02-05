Ajax kalecisi Onana'ya doping kullandığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası

Hollanda ligi ekiplerinden Ajax'ın kaleciliğini yapan Kamerunlu futbolcu Andre Onana, doping kullandığı gerekçesiyle 12 ay sahalardan men cezası aldı.

30 Ekim 2020 tarihinde yapılan doping testinin ardından, Onana'nın idrarında Furosemid maddesi bulundu.

UEFA, test sonuçlarının ardından cezası netleştirilen Onana'nın lisansının askıya alındığını bildirdi.

UEFA'nın men kararının onaylanması halinde Onana, 1 yıl boyunca hem kendi kulübünün hem de milli takımının hiçbir maçında forma giyemeyecek.

Kulüp karara itiraz edecek

Ajax kulübü yönetimi ise yaptığı açıklamada, karara Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) itiraz edeceklerini belirtti.

Amsterdam ekibi savunmasını, ilacın doping amaçlı değil tedavi amaçlı alındığı üzerine yapacak.

'Eşinin reçeteli ilacını kullandı'

Ajax kulübü tarafından yapılan açıklamada futbolcunun hasta hissetmesi sebebiyle kullandığı bir ilaçtan ötürü numunesinde yasaklı madde çıkmış olabileceği ifade edildi. Açıklamada, "30 Ekim sabahı, Onana hastaydı ve iyi hissetmiyordu. Bunun için ilaç almak istedi. Çok önceden eşinin reçete ile aldığı bir ilacı bilinçsizce kullandı" ifadeleri yer aldı.

Ajax said the violation was the result of a mistake by Andre Onana who, according to the club, accidentally took a medicine meant for his wife on the morning of October 30.https://t.co/2L6rfu1LNF — Express Sports (@IExpressSports) February 5, 2021

​UEFA'nın aldığı karara göre lisansı askıya alınan kaleci Onana, 1 yıl boyunca hem ulusal hem de uluslararası hiçbir futbol etkinliğinde görev alamayacak.