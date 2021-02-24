Papiss Cisse: Fenerbahçe Türkiye'nin Real Madrid'i

Senegal'de bir televizyon kanalına röportaj veren Papiss Cisse, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için gurur duyduğunu belirtirken emekliliğe de hazır olduğunu dile getirdi. Cisse, "Fenerbahçe'nin 30 milyondan fazla taraftarı var. Burası Türkiye'nin Real Madrid'i" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde yayın yapan 2sTV'ye röportaj veren Cisse, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için gururlu olduğunu dile getirirken sarı-lacivertli kulübü Türkiye'nin Real Madrid'i olarak tanımladı.

Cisse'nin açıklamaları şu şekilde:

'Kendimle gurur duyuyorum'

'Futbolu bırakmaya hazırım'

''35 yaşında Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım. Bugüne kadar hangi Afrikalı futbolcu 35 yaşında Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı? Fenerbahçe'nin 30 milyondan fazla taraftarı var. Burası Türkiye'nin Real Madrid'i. Burada olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Fenerbahçe'ye gidebilmek için çok çalıştım. Az uyudum, erken uyandım, takımla antrenman yaptıktan sonra evde çalışmalarıma devam ettim.''

''Psikolojik olarak da mental olarak da futbolu bırakmaya hazırım. Bugün bile hazırım. Uzun zamandır kendimi buna hazırlıyorum. Benim hedefim futbolu bıraktığımda başımın dik olması.''

'Bayern Münih'i reddettim'

''2012 Afrika Uluslar Kupası öncesinde menajerim Bayern Münih'in beni istediğini söyledi. Ancak transferin gerçekleşmesi için Senegal ile Afrika Kupası'na katılmamam gerekiyordu. Menajerime Senegal'i seçtiğimi söyledim. Gençtim ve önümde uzun bir gelecek vardı. Birkaç gün sonra bu kez Portsmouth'tan teklif geldi ve onlar da aynısını istedi. Bunları kabul edemezdim.''

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Senegalli golcü bu sezon sarı-lacivertli formayla 22 maça çıktı. Cisse çıktığı maçlarda 4 gol atıp 1 asist yaptı.