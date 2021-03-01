Barcelona'nın eski başkanı Bartomeu tutuklandı

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu, 'Barçagate' ismi verilen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

İspanyol radyo istasyonu Cadena Ser, kulüp binasının arandığını ve eski başkan Bartomeu'nun gözaltına alındığını yazdı.

Bartomeu; Puyol, Messi, Pique ve Xavi gibi ünlü isimleri sahte sosyal medya hesapları kullanarak itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor.

Bartomeu, isminin karıştığı bu soruşturmanın başlamasının ardından başkanlık görevinden ayrılmıştı. Kulübü 4 aydır geçici bir kurul yönetiyor.

Barçagate nedir?

2017'de Katalan basınında çıkan haberlerde Bartomeu ve beraberindeki bazı yöneticilerin, bir şirket kurup sosyal medyadan iyi performans göstermeyen, sözleşme yenileme görüşmelerinde kulübün isteklerine uymayan futbolcularla ilgili kara propaganda yaptırmak için kulübün kaynaklarını kullandıkları ortaya çıkarılmıştı.