FIFA, 3 Rus futbolcu hakkında doping şüphesiyle disiplin soruşturması açtı

Rusya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre FIFA, 2013 yılında dopingle mücadele kurallarını ihlal ettiklerinden şüphelenilen 2 erkek ve 1 kadın futbolcuya yönelik disiplin soruşturması başlattı.

Federasyon, futbolcuların isimlerini açıklamazken hakkında soruşturma başlatılan oyuncuların ulusal takımlarda yer almadığını vurguladı.

FIFA'yla bu konu hakkında sürekli temas halinde olduklarını da ifade eden Rusya Futbol Federasyonu, oyunculara gereken hukuki desteğin verileceğinin altını çizdi.

Daha önce Rostov takımının hücum oyuncusu Vladimir Obuhov'un doping yaptığından şüphe edildiği Rus basınına yansımıştı.

Rusya, Ulusal Anti Doping Ajansı'nın (RUSADA) Ocak 2019'da verdiği laboratuvar verilerini manipüle ettiği iddiasıyla suçlu bulunmuştu. Soruşturma sonucu Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) ve Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) aldığı karara göre Rus sporcuların 2022 sonuna kadar uluslararası turnuvalardan men edildiği, Rusya'nın Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılamayacağı açıklanmıştı.