Almanya Milli Takımı futbolcularından Katar'a 'insan hakları' protestosu

Almanya Milli Takımı, Katar'ın insan hakları konusundaki ihlallerini, Perşembe günü İzlanda ile gerçekleştirilen ve Almanya'nın sahadan 3-0 galip ayrıldığı 2022 Dünya Kupası elemeleri grup maçı öncesinde protesto etti.
So Far Norway & Germany players are the only, who have protested against Qatar's human rights abuses before the World Cup qualifier.👏— Gal Sport Betting-UG (@GalSportBetting) March 26, 2021
A reminder that more than 6500 migrant workers have died during the construction of World Cup stadiums in Qatar💔#WCQatar22 #GalSportBetting pic.twitter.com/VFFfknjN6p
Son yıllarda Katar'da stadyum inşaatları sırasında 6 binden fazla göçmen işçinin hayatını kaybettiği bildirilirken, Katar Dünya Kupası organizasyonundan bir sözcü ise 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki projelerde sağlık ve güvenlik konularında şeffaf olduklarını ve şimdiye kadar 3 işçinin çalışırken, 35 kişinin de görev süresinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Norveç milli takımı da aynı protestoyu gerçekleştirmişti
2022 Dünya Kupası elemelerinin ilk maçında Cebelitarık'ı 3-0 yenen Norveç, 2022'ye ev sahipliği yapacak olan Katar'ı protesto etmişti.
Norveçli futbolcular, önlerinde 'İnsan hakları -saha içinde ve dışında-' yazan tişörtler giymişti. Oyuncular, Katar'daki stadların yapımında çalışan işçilerin çalışma şartlarına ve ölümlerine tepki göstermişti.
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