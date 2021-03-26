Almanya Milli Takımı futbolcularından Katar'a 'insan hakları' protestosu

Norveç'ten sora Almanya Milli Futbol Takımı oyuncuları da İzlanda'yla yapılan maç öncesi Katar yönetimini protesto etti. Almanya'nın 3-0 kazandığı maç öncesi, 'insan hakları' yazısının her bir harfinin bulunduğu tişörtler giyen futbolcular, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'daki insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

Almanya Milli Takımı, Katar'ın insan hakları konusundaki ihlallerini, Perşembe günü İzlanda ile gerçekleştirilen ve Almanya'nın sahadan 3-0 galip ayrıldığı 2022 Dünya Kupası elemeleri grup maçı öncesinde protesto etti.

So Far Norway & Germany players are the only, who have protested against Qatar's human rights abuses before the World Cup qualifier.👏

A reminder that more than 6500 migrant workers have died during the construction of World Cup stadiums in Qatar💔#WCQatar22 #GalSportBetting pic.twitter.com/VFFfknjN6p — Gal Sport Betting-UG (@GalSportBetting) March 26, 2021

​Protestonun, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Körfez ülkesindeki stadyum inşaatlarında hayatını kaybeden göçmen işçilere yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Son yıllarda Katar'da stadyum inşaatları sırasında 6 binden fazla göçmen işçinin hayatını kaybettiği bildirilirken, Katar Dünya Kupası organizasyonundan bir sözcü ise 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki projelerde sağlık ve güvenlik konularında şeffaf olduklarını ve şimdiye kadar 3 işçinin çalışırken, 35 kişinin de görev süresinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Norveç milli takımı da aynı protestoyu gerçekleştirmişti

2022 Dünya Kupası elemelerinin ilk maçında Cebelitarık'ı 3-0 yenen Norveç, 2022'ye ev sahipliği yapacak olan Katar'ı protesto etmişti.

Norveçli futbolcular, önlerinde 'İnsan hakları -saha içinde ve dışında-' yazan tişörtler giymişti. Oyuncular, Katar'daki stadların yapımında çalışan işçilerin çalışma şartlarına ve ölümlerine tepki göstermişti.