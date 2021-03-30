2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye, Letonya ile 3-3 berabere kaldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

Dünya kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya karşısında puan kaybetti. Ay yıldızlılar, 3 -1 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Baskılı oyununu Letonya karşısında da sürdüren A Milli Takım 2. dakikada Kenan Karaman attığı golle 1-0 öne geçti. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk golünü atan Kenan, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 19. maçta 5. kez gol sevinci yaşadı.

Etkili ataklarını sürdüren milliler 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle ağları ikinci kez havalandırdı: 2-0.

35. dakikada Savalnieks Letonya adına farkı bire indiren isim oldu. İlk yarı Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da gol ile başlayan Türkiye 52. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle skor 3-1'e getirdi. Böylelikle A Milli Takımın Kaptanı Burak Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 3. maçında 4. golünü atmış oldu.

58. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Ikaunieks'un gollerini engel olmayan milliler, Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

Puanını 7'ye yükselten ay-yıldızlı ekip grupta liderliğini sürdürdü. 6 punalı üç takımdan Hollanda ikinci Karadağ üçüncü, Norveç ikinci sırada yer aldı. Letonya 1 puanla beşinci sırada yer alırken, puanı olmayan Cebelitarık son sırada kaldı.

58. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Ikaunieks'un gollerini engel olmayan milliler, Letonya ile 3-3 berabere kaldı. © AA / Serhat Çağdaş

58. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Ikaunieks'un gollerini engel olmayan milliler, Letonya ile 3-3 berabere kaldı. © AA / Serhat Çağdaş

58. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Ikaunieks'un gollerini engel olmayan milliler, Letonya ile 3-3 berabere kaldı. © AA / Serhat Çağdaş

58. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Ikaunieks'un gollerini engel olmayan milliler, Letonya ile 3-3 berabere kaldı. © AA / Serhat Çağdaş

58. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Ikaunieks'un gollerini engel olmayan milliler, Letonya ile 3-3 berabere kaldı. © AA / Serhat Çağdaş 1 / 5 © AA / Serhat Çağdaş 58. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Ikaunieks'un gollerini engel olmayan milliler, Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

Grubun diğer maçlarında ise Hollanda Cebelitarık'ı 7-0, Norveç Karadağ'ı 1-0 yendi.

Karşılaşmanın yüzde 10 kapasiteyle seyircili oynanacağı açıklanmıştı fakat daha sonra bu karar TFF Sağlık Kurulu tarafından iptal edildi.

Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a hareket etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gelişinin ardından karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçti.

Erdoğan'ı statta, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

© AA / Mustafa Kamacı Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Letonya maçında yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda ve Norveç karşılaşmaları sonrası soyunma odasında kendilerini tebrik için arayan Erdoğan'ı maça davet etmişti.

Letonya yine ters geldi

Türkiye'nin, Letonya karşısındaki galibiyet özlemi 6. maça yükseldi.

Letonya ile tarihindeki 7. maçı oynayan ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı ikinci yenilgisini alırken, 4 maç ise berabere bitti.

Milli takım, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik sonuçla elde etti.