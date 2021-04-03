Türk Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, milli futbolcunun belirli sağlık protokolü çerçevesinde kendisini izole ettiği belirtildi.

🔴 Following a Sars-Cov2 PCR test, Yusuf Yazıcı was confirmed as positive. Our player was immediately placed in isolation in accordance with health protocols. #PSGLOSC — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) April 3, 2021

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı.

Lille, ligin 31. haftasında bugün deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu aktarmıştı.