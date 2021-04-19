Juventus Başkanı Agnelli, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

NTV'nin haberine göre, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli’nin Avrupa Kulüpler Birliği’nden (ECA) ayrıldığı bildirildi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinin, Avrupa Süper Ligi'ni kurmasının yankıları sürüyor.

İtalya'nın önde gelen Corriere dello Sport ve La Gazetta dello Sport gazetelerinde çıkan haberlerde, Avrupa futbolunda "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir yapılanmaya giden 12 kulüpten biri olan Juventus'un, ECA'dan da ayrıldığı belirtildi.

Juventus'un doğruladığı belirtilen haberlere göre, Andrea Agnelli, ECA Başkanlığı ve UEFA yönetimindeki görevlerinden de istifa etti.

Haberlerde, Juventus’un kurucusu olduğu Avrupa Süper Ligi’ne katılacağı kaydedildi.

Andrea Agnelli'nin de Avrupa Süper Ligi'nin başkanlığına seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yardımcısı olduğu aktarıldı.

Haberlerde, Agnelli'nin "Süper Lig, geleceğimiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

'Avrupa futbolunu değiştiren gece'

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün gece yarısı "Avrupa Süper Ligi"ni kurdukları açıklaması, İtalyan basınında da ilk haber olarak geniş şekilde yer buldu.

La Gazzetta dello Sport, internet sitesinden, "Süper Lig doğuyor. 12 kulüp açıkladı: Inter, Milan ve Juventus da var" başlığını kullandı.

Corriere dello Sport, "Artık resmi: Futbolda devrim. Aralarında Juventus, Inter ve Milan'ın olduğu 12 kulüple Süper Lig doğuyor" manşetiyle haberi verdi.

La Repubblica gazetesi, "Süper Lig: Avrupa futbolunu değiştiren gece. İşte asilerin karşılaşacağı riskler" başlığıyla bu haberi ilk sıradan gördü. Gazete, söz konusu 12 kulübün UEFA ve FIFA tarafından ulusal ve uluslararası şampiyonalardan men edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

La Stampa gazetesi, "Avrupa futbolunda deprem: Juventus, Inter ve Milan'la yeni Süper Lig doğuyor. UEFA: Kim dahil olursa her şeyden men edilir" başlığını kullandı.

ANSA ajansı da "Süper Lig doğuyor. Inter, Juventus ve Milan da var" başlığıyla haberi duyurdu.

Diğer yandan, 12 kulübün gece yarısı yaptığı açıklamadan önce, UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.