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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson

    İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Avrupa Süper Ligi' çıkışı

    © REUTERS
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu 12 kulübün 'Avrupa Süper Ligi' adıyla birleşmelerini önlemek için gereken her şeyi yapacaklarını açıkladı.

    UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasında anlaşmazlık devam ederken 12 kulüpten oluşan bir grup, Avrupa Süper Ligi için resmi adım atıyor. UEFA ise yaptığı açıklamada böyle bir oluşuma katılacak kulüplerin Avrupa kupalarından men edileceğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Süper Ligi'nin futbola zarar verebileceğini savundu.

    Johnson, yeni turnuvanın önlenmesi için futbol otoriteleriyle birlikte çalıştıklarını belirterek, 'yetkililerle birlikte neler yapılabileceği üzerinde durduklarını' belirtti. 

    Yeni oluşumu engellemek için gereken her şeyi yapacaklarını belirten Johnson, "Bunun taraftarlar ve ülkedeki futbol için iyi bir adım olduğunu düşünmüyorum" dedi. 

    Avrupa Süper Ligi’nin futbol için yıkıcı olabileceğini kaydeden Johnson, yeni turnuvanın yerel liglere de darbe vuracağını ve ülke genelinde taraftarları endişeye sürükleyeceğini ifade etti.

    Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasında anlaşmaya varıldı

    İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

    İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyurulmuştu.

    Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedilmişti.

    Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtilmişti.

    Projenin açıklanmasından kısa süre önce UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, projeye karşı ortak bir bildiri yayımlamış, "Bu gerçekleşirse biz, FIFA ve tüm üye federasyonlarımızla birlikte toplumun dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde birkaç kulübün kendi çıkarları üzerine kurulmuş bu gülünç projeyi durdurmak için dayanışma halini sürdüreceğiz" denilmişti.

    Öte yandan, FIFA, da"Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimin karşısında olduğunu ve buna karşı gereken yaptırımların uygulanacağını duyurmuştu. 

    Etiketler:
    İngiltere, Boris Johnson, Avrupa Süper Ligi
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