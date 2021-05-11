Juventus 'Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmazsa Serie A'ya katılamayabilir

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, Avrupa Süper Ligi’nin kurucuları arasında yer alan ve bu oluşumdan halen ayrılmayan Juventus'un bu şekilde İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yer alamayacağını belirtti.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Napoli merkezli bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, kulüplerin liglere katılımı hususunda kuralların açık olduğunu belirtti.

Gravina, "Juventus, bir sonraki şampiyonaya yazılma zamanı geldiğinde eğer halen Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası konumunda ise Serie A'ya katılamayacaklar. Taraftarlar için üzücü olabilir ancak kural, kuraldır ve bunlar herkes için geçerlidir" ifadelerini kullandı