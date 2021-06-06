Ali Koç'la görüşen Rıdvan Dilmen'den Rafael Benitez açıklaması

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası takımın başına geçeceği iddia edilen Rafael Benitez'le ilgili Rıdvan Dilmen'den açıklama geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştünü belirten Dilman, Benitez iddialarıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Bugün Sayın Ali Koç’la kahve içtik, Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm 'Benitez' isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın Başkan’ın cevabı; 'Ben de gazetede okudum :) gündemimizde yok!'"

Bugün Sayın Ali Koç’la kahve içtik, Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm “BENITEZ” isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın Başkan’ın cevabı; “Ben de gazetede okudum :) gündemimizde yok!” — Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) June 5, 2021

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