UEFA'dan Avusturyalı futbolcu Arnautovic'e soruşturma

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'da EURO 2020 C Grubu'nda oynanan Avusturya-Kuzey Makedonya maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.

Marko Arnautovic under investigation by Uefa for goal rant amid allegations of racism.

North Macedonia FA demands 'the harshest punishment'. https://t.co/y2UCVZ71Sw — Pete Smith (@PeteSmith1983) June 15, 2021

​Sırp kökenli Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası, Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfrettiği iddia edilmişti.

Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise takım arkadaşının ağzını kapatmaya susturmaya çalışmıştı.

Arnautovic ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maçın heyecanıyla bazı 'öfkeli' kelimeler kullandığını savunarak, "Özellikle Kuzey Makedonyalı ve Arnavut arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Açıkça ifade etmek isterim ki ben ırkçı değilim" ifadelerini kullanmıştı.