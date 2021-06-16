Ronaldo'nun 'Su için' tepkisi, Coca Cola'ya 4 milyar dolar değer kaybettirdi

“Agua, no Coca-Cola...”, el gesto de Cristiano Ronaldo provocó que la empresa perdiera 4.000 millones de dólares de valor en Bolsa. En esos 20 segundos, la estrella de Portugal coge las dos botellas de Coca-Cola y las retira.

Esto es ser influencer.

Ccp: PVEM pic.twitter.com/1x7NmPueEf