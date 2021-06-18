Ukraynalı futbolcu, Coca Cola ve Heineken şişelerini kendine çekti: Benimle iletişime geçin

Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko, dün Bükreş'te düzenlediği basın toplantısında Coca-Cola ve Heineken şişelerini kendisine yaklaştırdı.

Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısında iki Coca Cola şişesini önünden kaldırıp "Su için" demesi üzerinden yaşanan tartışma devam ediyor.

Ronaldo'nun tepkisi üzerinede 56.10'dan 55.22 dolara düştüğü öğrenilmişti.

Son olarak da, Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko, dün Bükreş'te düzenlediği basın toplantısında Coca-Cola ve Heineken şişelerini önüne doğru çekti

Yarmolenko, şakayla karışık olarak Coca Cola ve Heineken'e seslendi ve "Bir şey yapacağım. Ronaldo'nun Coca-Cola'yı uzaklaştırdığını gördüm. Coca-Cola ve Heineken'i koyayım. lütfen benimle iletişime geçin. Teşekkürler, teşekkürler" ifadelerini kullandı.