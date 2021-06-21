Usain Bolt ikiz babası oldu

Toplamda 8 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan eski atlet Bolt ikiz oğullarının dünyaya geldiğini duyurdu. Müjdeyi Babalar Günü'nde veren Bolt ve Benett çiftinin, geçen yıl dünyaya gelen bir de kızları var.

'Dünyanın en hızlı adamı' olarak anılan Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt ve partneri Kasi Bennett'in dün ikiz çocukları dünyaya geldi. Çift, oğullarına Thunder ve Saint Leo adını verdi. Usain Bolt'un tam adı 'Usain Saint Leo Bolt.' Thunder da gök gürültüsü anlamına geliyor.

Bu müjdeli haberi Babalar Günü'nde Instagram hesabından duyuran Bolt, eşi, yeni dünyaya gelen oğulları ve kızıyla birlikte bir fotoğraflarını da paylaştı.

Çiftin, adında Olimpiyat Oyunları ve şimşeğe gönderme yaptıkları kızları Olympia Lightning, Mayıs 2020'de dünyaya gelmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Usain St.Leo Bolt (@usainbolt)'in paylaştığı bir gönderi

2008, 2012 ve 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 8 altın madalya toplayan 34 yaşındaki Bolt, 'bu sporda istediği her şeyi gerçekleştirdiğini!' söyleyerek 2017'de emekli olmuştu. Ana şampiyonalarda toplamda 23 altın madalya kazanan Bolt emekliliğine futbola yönelmek istemiş ama başarılı olamamış ve 2019'da spor kariyerini tamamen bitirdiğini açıklamıştı.