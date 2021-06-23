'Kulüpler Birliği, Süper Lig A.Ş’ye dönüşecek' iddiası

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’ndan istifa eden Ahmet Nur Çebi’nin yerine profesyonel bir yönetici geçeceği öne sürüldü. Bu durumun da 'vakfın Süper Lig A.Ş’ye devşirilmesi anlamı' taşıdığı belirtildi.

Kulüpler birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin istifasının ardından vakfın profesyonel bir isme bırakılacağı öne sürüldü.

Dünya'dan Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, Süper Lig AŞ için ilk adım atılıyor.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’ndan istifa eden Ahmet Nur Çebi’nin yerine geçecek ismin profesyonel bir yönetici olacağı bu durumun da Kulüpler Birliği Vakfı’nın, bundan sonra yeni bir yapılanma ile Süper Lig A.Ş’ye devşirilmesi anlamına gelebileceği ifade edildi.

'Yayın ihalesinde etkili olacak'

Yeni dönemde yapılacak yayın ihalesi öncesinde yeni yönetimin ve CEO’nun da etkinliği artacak. TFF bu konuda kulüpleri de işin içerisine katmak istiyor. Ancak mevut yönetimlerle bunun olmayacağı anlaşıldı. Şimdi de Süper Lig AŞ modeli öne çıkacak. Yayın ihalesi sadece TV yayınlarını kapsamayacak dijitalleşme ve sponsorluk hakları da öne çıkacak.