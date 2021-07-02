Tokyo Valisi, olimpiyatların seyircisiz düzenlenmesi seçeneğinin değerlendirilmesini istedi

Kyodo'nun haberine göre, 'aşırı yorgunluk' nedeniyle bir hafta hastanede tedavi gören Koike, olimpiyatlarla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tokyo Governor Yuriko Koike said that holding the Olympics without spectators should be considered as one of the main options. pic.twitter.com/MOd3QFt97p— News Asia 24 (@NewsAsia24) July 2, 2021
Koike, başkentte son haftalarda vakaların artmasının organizatörlerin seyircilere ilişkin kararları gözden geçirmesini gerektirebileceğini belirterek müsabakaları seyircisiz yapma seçeneğinin de değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.
Koike'nin de üyesi olduğu Organizasyon Komitesi, geçen ay, müsabakaların yapılacağı salonlara yüzde 50 doluluk oranını ve 10 bin kişiyi aşmayacak şekilde seyirci alınmasına karar vermişti.
2020'de yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmişti.
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