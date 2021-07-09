UEFA Başkanı Ceferin: Bazı takımların 10 bin kilometreden fazla yol katetmesi doğru değil

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) farklı ülkelerde düzenlenmesine kendisinden önce karar verildiğini ve bir daha böyle bir formatı desteklemeyeceğini söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2020 formatının takımları ve taraftarları çok zorladığını belirterek, "Bazı takımların 10 bin kilometreden fazla yol katetmesi, bazısının ise sadece bin kilometre yolculuk yapması doğru değil. Buna daha fazla destek vermem" ifadelerini kullandı.

Şampiyona döneminde kendilerinin de AB içinde ya da dışında, farklı para birimlerine ya da kısıtlamalara sahip ülkelere gitmek zorunda kaldığını anlatan Ceferin,değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvada İsviçre 15 bin 485 kilometreyle en fazla yolculuk yapan takım olurken, İskoçya grup maçları için sadece 1108 kilometre yol katetti.

Şampiyonaya Londra, Glasgow, Amsterdam, Kopenhag, Saint Petersburg, Sevilla, Münih, Bakü, Roma, Bükreş ve Budapeşte kentleri ev sahipliği yaptı.

'Özel bir turnuva oldu'

53 yaşındaki Ceferin, turnuvayla ilgili soruya,yanıtını verdi.

Sağlık protokollerinin de çok ciddi bir şekilde uygulandığını belirten Ceferin, kendisinin 76 kez test yaptırdığı bilgisini paylaştı.

İngiltere-İtalya finalini de değerlendiren Ceferin, "Finale en iyi iki takım kaldı. Sabırsızlıkla bekliyorum. Londra'da çok fazla İtalyan yaşıyor ve şampiyonun belli olacağı maçta harika bir atmosfer olacak" ifadelerini kullandı.