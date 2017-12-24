Erdoğan: Trump'ı arama konusunda verilmiş karar yok

Erdoğan'ın açıklamalrından satır başları şöyle:
- Bugün ve yarın Sudan'ı ziyaret edeceğiz. Güçlü kültürel ve tarihi bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş bir ülke. 15 Temmuz'un hemen ardından bize en anlamlı gelen destekleri verdiler. O gece hem dua ettiler hem de birçok başta Hartum olmak üzere kentlerinde eylemler yaptılar.
- Cumhurbaşkanlığım düzeyinde ilk ziyeret olması nedeniyle ayrıca anlamlı. İkili işbirliğimizi ve gündemdeki konuları ele alacağız.
- Afrika turunun 2. ayağında ise Çad'ı günübirlik bir ziyaret edeceğiz. Yine Çad'a cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret. Ardından Tunus'a geçeceğiz. Tunus Cumhurbaşkanı ile gündemimizdeki konuları,geleceğe yönelik atılacak adımları konuşacağız.
- 2005'ten itibaren Afrika kıtasıyla ilişkimiz güçleniyor. Somali'den Senegal'e Cezayir'den Mozambik'e Türk müteşebbisler birçok işe imza attı. Bu ziyaretlerle iş adamlarımızın önünü açıyor, kazan-kazan noktasında ilişkimizi güçlendiriyoruz. Aynı zamanda FETÖ konusunda uyarıyoruz. Bu katil sürüsünü Afrika'da barındırmamakta kararlıyız.
- (ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti oalrak kabul etmesi) ABD'ye çağrımızı yaptık yapmaya devam ediyoruz. Temenni ederim ki Sayın Trump da bizi arasın. Biz bu karar açıklanmadan önce bizi aramalarını beklemiştik. Çünkü dönem başkanıyız. Onun verdiği görevle de Trump bizle bunun istişaresini yapsaydı bu yanlışa düşülmezdi. Biz tabii kendisini arayabiliriz ancak şu anda böyle bir karar yok.
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