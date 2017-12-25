Erdoğan: Kudüs ortak zaferimiz

Katılımcılara hitap Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
- Sayın Cumhurbaşkanına (Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir) özellikle rica ettim. Port Sudan'a geçtik, oradan Adaya (Sevakin Adası). Orada TİKA'nın yapmış olduğu Hanefi ve Şafii mescidlerinin, camilerinin restorasyonu var. 'Bu adayı bize tahsis etseniz de tamamiyle şöyle bir restore etsek, bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek' dedim.
'AFRİKA'NIN BÖYLE BİR ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÖDÜL ALMAK ONURDUR'
- Sudanlılara yönelik haksız yaptırımların kaldırılması lazım. ama emperyalist güçler bunu hala yapmaya devam ediyor. Zannediyorlar ki ellerindeki güç daimidir. Biz hep dik durduk. Hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Türkiye olarak her fırsatta Sudan'a yaptırımları doğru bulmadığımızı ifade ettik.
- İrlandalı bir yazar ne demiş? DEAŞ ve PYD'de olduğu gibi terör örgütlerini taşeron olarak kullanıyorlar. Kan kokusu almış köpekbalığından daha tehlikeli olan petrol kokusu alan emperyalistlerdir.
- Bir damla petrolü bir damla kandan daha kıymetli gören sefil anlayış, kaynaklarımızı daha kolay sömürmek ve zenginliklerimizi daha kolay gasp etmek için bizi birbirimize kırdırıyor.
- Bizler sömürgecilerin oyununa gelirsek asıl o zaman kaybederiz. Sırf belli güçler öyle istiyor diye sırtımızı kardeşimize dönersek, o zaman uçuruma doğru yuvarlanmış oluruz.
- Allah'ın izniyle gelecek, bu asrın sonunu bulmadan Afrika kıtasının olacaktır. Yeter ki dik duralım, yeter ki gayret edelim, yeter ki eğilmeyelim. Kudüs meselesinde eğilmediğimiz gibi."
İSLAM DÜNYASINI PARÇALAMAK İSTİYORLAR
- 128 ülke yapılan şantaj ve tehditlere rahmen tasarı için evet oyu kullandı. Sadece 8 ülke ABD'nin tarafında yer aldı. Onlar da 25 bin 30 bin nüfuslu adacıklar."
- Elde edilen bu sonuç şüphesiz hepimizin ortak zaferidir. Beraber hareket edince neleri başarabileceğimiz ifadesidir. 128 ülkenin tüm lider ve yöneticilerine şahsım ve İslam alemi adına teşekkür ediyorum."
'SUDAN-TÜRKİYE ÜNİVERSİTESİ KURACAĞIZ'
- Bu ziyaretimizde bir başka çalışma daha yaptık. O da bir Sudan-Türkiye Üniversitesi kurmak. Döner dönmez bunun da talimatlarını vereceğiz."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)