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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sudan'da fahri doktora takdim edildi

    Erdoğan: Kudüs ortak zaferimiz

    © AA/
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan'daki Hartum Üniversitesi tarafından fahri doktora takdim edildi.

    Katılımcılara hitap Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

    • Sayın Cumhurbaşkanına (Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir) özellikle rica ettim. Port Sudan'a geçtik, oradan Adaya (Sevakin Adası). Orada TİKA'nın yapmış olduğu Hanefi ve Şafii mescidlerinin, camilerinin restorasyonu var. 'Bu adayı bize tahsis etseniz de tamamiyle şöyle bir restore etsek, bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek' dedim.

    'AFRİKA'NIN BÖYLE BİR ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÖDÜL ALMAK ONURDUR'

    • Recep Tayyip Erdoğan Sudan'da basın açıklaması yapıyor
      © AA/
      Erdoğan: Türkiye'nin büyükelçiliği Kudüs'tedir
      Afrika'da önde gelen üniversitelerinden biri tarafından böyle bir ödüle layık görülmek benim için büyük bir mutluluk ve onurdur. Özellikle böyle bir atmosferde bu ünvanı almak, şahsım için büyük bir bahtiyarlık.
    • Sudanlılara yönelik haksız yaptırımların kaldırılması lazım. ama emperyalist güçler bunu hala yapmaya devam ediyor. Zannediyorlar ki ellerindeki güç daimidir. Biz hep dik durduk. Hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Türkiye olarak her fırsatta Sudan'a yaptırımları doğru bulmadığımızı ifade ettik.
    • İrlandalı bir yazar ne demiş? DEAŞ ve PYD'de olduğu gibi terör örgütlerini taşeron olarak kullanıyorlar. Kan kokusu almış köpekbalığından daha tehlikeli olan petrol kokusu alan emperyalistlerdir.
    • Bir damla petrolü bir damla kandan daha kıymetli gören sefil anlayış, kaynaklarımızı daha kolay sömürmek ve zenginliklerimizi daha kolay gasp etmek için bizi birbirimize kırdırıyor.
    • Bizler sömürgecilerin oyununa gelirsek asıl o zaman kaybederiz. Sırf belli güçler öyle istiyor diye sırtımızı kardeşimize dönersek, o zaman uçuruma doğru yuvarlanmış oluruz.
    • Allah'ın izniyle gelecek, bu asrın sonunu bulmadan Afrika kıtasının olacaktır. Yeter ki dik duralım, yeter ki gayret edelim, yeter ki eğilmeyelim. Kudüs meselesinde eğilmediğimiz gibi."

    İSLAM DÜNYASINI PARÇALAMAK İSTİYORLAR

    • Recep Tayyip Erdoğan Sudan'da basın açıklaması yapıyor
      © AA/
      Sudan Devlet Başkanı Beşir: ABD uluslararası arenada yalnız kaldı
      Mevcut düzene direnen pek çok liderin nasıl baskı altına alınmaya çalışıldığını kendi ağızlarından dinliyorum. Mazlumlarım ahı asla yerde kalmaz. ABD yönetiminin provokatif Kudüs kararı sonrası tüm Müslümanların sergilediği uhuvvet kırılma noktası olmuştur.
    • 128 ülke yapılan şantaj ve tehditlere rahmen tasarı için evet oyu kullandı. Sadece 8 ülke ABD'nin tarafında yer aldı. Onlar da 25 bin 30 bin nüfuslu adacıklar."
    • Elde edilen bu sonuç şüphesiz hepimizin ortak zaferidir. Beraber hareket edince neleri başarabileceğimiz ifadesidir. 128 ülkenin tüm lider ve yöneticilerine şahsım ve İslam alemi adına teşekkür ediyorum."

    'SUDAN-TÜRKİYE ÜNİVERSİTESİ KURACAĞIZ'

    • Bu ziyaretimizde bir başka çalışma daha yaptık. O da bir Sudan-Türkiye Üniversitesi kurmak. Döner dönmez bunun da talimatlarını vereceğiz."

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs, Sudan
    Topluluk kurallarıTartışma
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