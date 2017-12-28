Sudan'dan Sevakin Adası açıklaması: Tehdit değil

Sudan'ın Riyad Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile yapılan Sevakin Adası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediği ifade edildi.

Sudan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti sırasında yapılan Türkiye ile Sevakin Adası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğine dair yazılı bir açıklama yayınladı.

Sudan'ın Riyad Büyükelçiliği Basın Bölümü Sorumlusu El Mutez Ahmed İbrahim, açıklamasında, Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye ile yapılan Sevakin Adası'ndaki limanın yeniden inşası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini ve bunun Mısır-Sudan arasındaki Halayib ve Şelatin konusundaki anlaşmazlıkla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

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'SUDAN, TÜRKİYE'YE SARILIYOR' HABERİ

İbrahim, Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde yayımlanan "Hartum, Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlıklı haberde yer alan ifadelerin Sudan'a, ülke otoritesine ve bazı ülkelerle ilişki kurma hakkına hakaret olduğunu savundu.

Ukkaz gazetesindeki haberde yer alan 'Türkiye'nin Afrika tamahı' ifadesini eleştiren İbrahim, "Gazete, habere Reuters ve Fransız haber ajansı AFP'yi kaynak gösteriyor. Söz konusu ajanslarda haberin ana metnini inceledim ancak 'tamah' kelimesine işaret eden herhangi bir ifade ya da bunda Arap ulusal güvenliğini tehdit eden herhangi bir durum göremedim." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın, halkının yararını gözeterek dış ilişkilerinde dikkat ettiği üzere Arap ulusal güvenliğine zarar vermeden diğer ülkelerle barışçıl ilişkiler kurduğunu aktaran İbrahim, "Sevakin, Sudan'ın elinde. Başka bir kesimin değil" ifadelerine yer verdi.