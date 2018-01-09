Çavuşoğlu: Suriye rejimi Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor, siyasi süreci baltalar

TBMM'de gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Suriye'de rejim (İdlib'de) Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor, bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar. Soçi'de bir araya gelecek kesimler bunu yapmamalı" dedi.
Türkiye, Rusya ve İran'ın yürüttüğü Astana süreci kapsamında İdlib çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş ve TSK İdlib'de gözlem noktaları oluşturmuştu.
Ay sonunda Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin toplanacağı açıklanmıştı.
Öte yandan İdlib'de önceki gün gerçekleşen 4 ayrı patlama sonucu ölenlerin sayısı 32'ye çıkarken, yaralananların sayısı 100'ü geçti.
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