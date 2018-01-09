Çavuşoğlu: Suriye rejimi Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor, siyasi süreci baltalar

Suriye'de İdlib'de haftasonu düzenlenen saldırılarla ilgili Suriye hükümetini suçlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rejim, Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar" dedi. Çavuşoğlu "Soçi'de bir araya gelecek kesimler bunu yapmamalı" diye konuştu.