Çavuşoğlu: İran ve Rusya, rejimi durdurmalı

Anadolu Ajansı'nın (AA) editör masasına konu olan Çavuşoğlu, "İdlib'de sivil halk ve ılımlı muhalifler hedef alınıyor. İran ve Rusya (Suriye'deki garantörlük) sorumluluğunu yerine getirmeli" dedi. Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'e 4. gözlem yerini kurduklarını da aktardı.

Çavuşoğlu, Soçi'de düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için de "Teröristlerin davet edilmemesini ilettik. YPG'nin olduğu yerde olmayacağımızı söyledik. Soçi'de terör örgütleri olursa süreç baltalanır" ifadesini kullandı.

'BİZ GEÇTİK, FAYDASINI GÖRÜYORUZ'

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs'ta 'başkanlık sistemi'nin tartışıldığını söylerken şu değerlendirmede bulundu:

"Olabilir. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun şimdiden faydasını görüyoruz."

Avrupa Birliği (AB) ile ilgili yumuşa sinyalleri veren Çavuşoğlu, "Bir 50 yıl daha beklenilmesin. Bizim de tahammülümüz kalmadı, milletimizin de tahammülü kalmadı" diye konuştu. Çavuşoğlu, ayrıca 25 Ocak'ta Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

EGE ADALARI TARTIŞMASI

Ege Adaları ile ilgili devam eden tartışmalara da değinen Dışişleri Bakanı, "AK Parti iktidarları döneminde ve Kardak krizi sonrası hiçbir ada Yunanistan'a verilmemiştir" görüşünü dile getirdi.

BAĞDAT ZİYARETİ

Bağdat-Erbil hattı arasında arabuluculuk talepleri geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "21 Ocak'ta Bağdat'a gideceğiz. İkili konular yanında bunu da görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.