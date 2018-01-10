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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: İran ve Rusya, rejimi durdurmalı

    © AA/
    Türkiye
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    Suriye hükümetini İdlib'de ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"İran ve Rusya, rejimi durdurmalı" görüşünü dile getirdi.

    İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırılar
    © AA/ Ahmed Rahhal
    Çavuşoğlu: Suriye rejimi Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor, siyasi süreci baltalar
    Anadolu Ajansı'nın (AA) editör masasına konu olan Çavuşoğlu, "İdlib'de sivil halk ve ılımlı muhalifler hedef alınıyor. İran ve Rusya (Suriye'deki garantörlük) sorumluluğunu yerine getirmeli" dedi. Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'e 4. gözlem yerini kurduklarını da aktardı.

    Çavuşoğlu, Soçi'de düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için de "Teröristlerin davet edilmemesini ilettik. YPG'nin olduğu yerde olmayacağımızı söyledik. Soçi'de terör örgütleri olursa süreç baltalanır" ifadesini kullandı.

    'BİZ GEÇTİK, FAYDASINI GÖRÜYORUZ'

    Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs'ta 'başkanlık sistemi'nin tartışıldığını söylerken şu değerlendirmede bulundu:

    "Olabilir. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun şimdiden faydasını görüyoruz."

    AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birliğin Durumu konuşması
    © AP Photo/ Jean-Francois Badias
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    'TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI'

    Avrupa Birliği (AB) ile ilgili yumuşa sinyalleri veren Çavuşoğlu, "Bir 50 yıl daha beklenilmesin. Bizim de tahammülümüz kalmadı, milletimizin de tahammülü kalmadı" diye konuştu. Çavuşoğlu, ayrıca 25 Ocak'ta Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

    EGE ADALARI TARTIŞMASI

    Ege Adaları ile ilgili devam eden tartışmalara da değinen Dışişleri Bakanı, "AK Parti iktidarları döneminde ve Kardak krizi sonrası hiçbir ada Yunanistan'a verilmemiştir" görüşünü dile getirdi.

    BAĞDAT ZİYARETİ

    Bağdat-Erbil hattı arasında arabuluculuk talepleri geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "21 Ocak'ta Bağdat'a gideceğiz. İkili konular yanında bunu da görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

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    Etiketler:
    Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, İran, Suriye, Türkiye, Rusya
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