Türk Dışişleri: Yunanistan'ın geçmişten ders çıkarmasını bekliyoruz

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlık mensuplarıyla ilgili miras, evlenme ve boşanma gibi konularda İslami kuralların yanı sıra Yunanistan Medeni Kanunu'nun da geçerli olması yönündeki yasal düzenlemenin parlamentoda onaylanmasıyla "Yunanistan’ın geçmişten ders çıkartmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıklamasında, Yunanistan Parlamentosu'nun Batı Trakya'daki Türk azınlığı için şer’i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren, taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ise medeni hukukun kullanılmasını mümkün kılan bir yasayı 9 Ocak'ta kabul ettiği hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi:

Yunanistan makamları, azınlığın seçilmiş Müftülerinin görev alanına giren başka mevzuat çalışmalarında da yaptığı gibi, bu yasa çalışmasına ilişkin olarak da seçilmiş Müftülerle danışmalarda bulunmamıştır.

Sözkonusu yasa, Batı Trakyalı bir soydaşımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı dava üzerine hazırlanmıştır. Yunanistan’ın azınlıkla ilgili diğer AİHM kararlarını ayrım gözetmeksizin uygulamasını, bu çerçevede, azınlığın sivil toplum örgütlerini, isimlerini bahane göstermeden, tescil etmesini bekliyoruz.

© AP Photo/ Olivier Matthys Çipras: Batı Trakya'daki müftü sorunu doğrudan Yunan vatandaşı Müslümanlarla ele alınmalı

Batı Trakya Türk Azınlığının seçilmiş Müftülerini tanımayan Yunanistan’ın son dönemde cezai soruşturmalar suretiyle seçilmiş Müftülere yönelik baskılarını yoğunlaştırdığını üzülerek takip ediyoruz.

Geçmişte, seçilmiş Müftülere yönelik yetki gaspı suçlamasıyla açılan davalarda AİHM’in Yunanistan’ı beş kez suçlu bulduğunu da hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, Yunanistan’ın geçmişten ders çıkartmasını ve seçilmiş Müftülere yönelik uyguladığı hukuki baskıya son vermesini bekliyoruz.