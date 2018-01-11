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    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

    Kurtulmuş: Alman yetkililerden Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar bekliyoruz

    © AA/ Mustafa Çiftçi
    Türkiye
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    Ankara, Almanya'dan sertleştirilen seyahat tavsiyelerini yumuşatmasını talep etti. Turizm Bakanı Kurtulmuş, Berlin'den Türkiye'nin Alman vatandaşları için tehlikeli olmadığı mesajını vermesini istedi.

    Antalya'da Alman basın mensupları ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Alman yetkililerden Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar bekliyoruz" diye konuştu. Bakan Kurtulmuş bu mesajların "Türkiye'nin Alman vatandaşları için tehlikeli olmadığı ve Türkiye'ye rahatça seyahat edebileceklerini" içermesi gerektiğini belirtti.

    Türkiye- Rusya- turist
    Sputnik
    Kurtulmuş: Rusya'dan bu yıl 5 milyon turist bekliyoruz
    Kurtulmuş, turizm branşının son iki yılda yaşanan krizi aştığına ve Alman turist sayısının önemli ölçüde artmasını beklediğine dair iyimser mesajlar da verdi.

    'YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ VAR'

    Kurtulmuş 2017 yılında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının yeniden yükseldiğini ve 32 milyon 400 bini bulduğunu bildirdi. Kurtulmuş bu turistlerin Türkiye'ye 26 milyar dolarlık gelir getirdiğini kaydetti.

    100. YILDA HEDEF 50 MİLYON TURİST

    Rus turist
    © AFP 2018/ MOHAMED EL-SHAHED
    Türkiye'ye 11 ayda en çok Rus turist geldi, kasım ayının birincisi İran
    Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılında hedefin "50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm gelirine" ulaşmak olduğunu belirten Kurtulmuş, 50 milyon turistin 6-7 milyonunun Almanya'dan gelmesini hesap ettiklerini söyledi.

    ALMANYA, TUTUKLAMALARA KARŞI UYARMIŞTI

    Alman Dışişleri Bakanlığı 2017 yılının Temmuz ayında Türkiye'ye yönelik seyahat ve güvenlik tavsiyelerini güncelleyerek Alman vatandaşlarını keyfi tutuklamalara karşı uyarmıştı. Halen geçerli olan güncellemede keyfi gözaltı ve tutuklamaların "ne sebep ve ne de sürelerinin makul olduğuna" dikkat çekilmişti.

    TÜRKİYE'YE GİDEN EN BÜYÜK TURİST GRUBU

    Rus turist-Antalya
    © Fotoğraf: DHA
    ‘Türkiye 20 yıl içerisinde yılda 100 milyon turist ağırlayabilir'
    Almanlar 2015 yılına kadar Türkiye'ye giden en büyük turist grubunu oluşturuyordu. Ancak 2015'i takip eden iki yıl içerisinde yaşanan terör saldırıları, darbe girişimi ve Alman vatandaşlarının tutuklanması ile tırmanan iki ülke arasındaki kriz nedeniyle Türkiye'ye yönelik rezervasyonlar düşüş kaydetti.

    Ancak Alman seyahat şirketleri Türkiye'ye yönelik rezervasyonların bu yıl yeniden artış gösterdiğini belirtiyor. Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden TUI, Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında bir yıl önceye göre yüzde 70'lik bir artış gözlendiğini duyurdu.

    Etiketler:
    Turizm, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Numan Kurtulmuş, Türkiye, Almanya, Antalya
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