Antalya'da Alman basın mensupları ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Alman yetkililerden Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar bekliyoruz" diye konuştu. Bakan Kurtulmuş bu mesajların "Türkiye'nin Alman vatandaşları için tehlikeli olmadığı ve Türkiye'ye rahatça seyahat edebileceklerini" içermesi gerektiğini belirtti.
'YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ VAR'
Kurtulmuş 2017 yılında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının yeniden yükseldiğini ve 32 milyon 400 bini bulduğunu bildirdi. Kurtulmuş bu turistlerin Türkiye'ye 26 milyar dolarlık gelir getirdiğini kaydetti.
100. YILDA HEDEF 50 MİLYON TURİST
ALMANYA, TUTUKLAMALARA KARŞI UYARMIŞTI
Alman Dışişleri Bakanlığı 2017 yılının Temmuz ayında Türkiye'ye yönelik seyahat ve güvenlik tavsiyelerini güncelleyerek Alman vatandaşlarını keyfi tutuklamalara karşı uyarmıştı. Halen geçerli olan güncellemede keyfi gözaltı ve tutuklamaların "ne sebep ve ne de sürelerinin makul olduğuna" dikkat çekilmişti.
TÜRKİYE'YE GİDEN EN BÜYÜK TURİST GRUBU
Ancak Alman seyahat şirketleri Türkiye'ye yönelik rezervasyonların bu yıl yeniden artış gösterdiğini belirtiyor. Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden TUI, Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında bir yıl önceye göre yüzde 70'lik bir artış gözlendiğini duyurdu.
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