Kayıt
00:11 14 Ocak 2018
Ankara+ 2°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Mescid-i Aksa

    İBB Meclis üyeleri Kudüs’te cuma namazı kılacak

    © AFP 2018/ THOMAS COEX
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri şubat ayında 40’arlı gruplar halinde Kudüs’e gidip Mescid-i Aksa Camisi’nde cuma namazı kılma kararı aldı. İBB Meclisi üyelerine yurt dışına çıkışta ilk kez kota uygulanmayacak ve tüm üyelerin çıkışına izin verilecek.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Erdoğan, Papa Francis ile Kudüs’ü görüştü
    Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İBB Meclisi’nin AK Parti ve CHP grup başkan vekilleri kendi gruplarına yaptıkları çağrıda, İBB’nin önümüzdeki ay Kudüs için bir ziyaret programı organize ettiğini duyurdu. Katılmak isteyenlerin en geç 12 Ocak’a kadar isim bildirmeleri istenmişti. Her iki parti grubundan da Kudüs programına yoğun talep oldu.

    TEKLİFİ GETİREN SİPAHİ GÖREVDEN ALINDIĞI İÇİN GİDEMEYECEK

    Ancak Kudüs’te cuma namazı fikrini ilk kez dile getiren Hüseyin Sipali İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındığı için müracaat edemedi. CHP’li İBB Meclis Üyesi Taner Kazanoğlu, İBB Meclis oturumunu yöneten Göksel Gümüşdağ’a öneride bulunup, Sipahi’nin de bu seyahate davet edilmesi istedi. Taner Kozanoğlu, 12 Eylül döneminin en çok akıllarda kalan sözü olan Alparslan Türkeş’in, “Biz hapisteyiz ama fikirlerimiz iktidarda” sözüne atıfta bulunup, “Hüseyin Sipahi dışarda ama fikirleri burada. Ekstra bir şey yapıp kendisini de davet edelim” dedi.

    Meclis oturumunu yöneten Meclis 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ konuyla ilgili daha sonra bir bilgilendirme yapılacağını söyledi.

    SİPAHİ: ŞANSIM OLMASA DA BİR UMUDUM VAR

    Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi
    © Fotoğraf: DHA
    Görevden alınan Sipahi'den ilk açıklama: Bir yanlışlık var galiba
    Meclis üyeliğinin devam ettiğini ve 3 aylığına görevden uzaklaştırıldığını söyleyen Hüseyin Sipahi, “İBB Meclisi’nin üyelerine hiç kota konulmadan Mescid-i Aksa’ya gidilmesi beni memnum etti. İBB Meclisi üyesi ve mensubu olarak davet edilmek, katılmam gurur verici olur. Ama olmasa da zaten duygularımız, maneviyatımız her Müslüman gibi Kudüs için çarpmakta. Arkadaşlarımın yapacağı ziyaret ve alınan karar öncelikle ülkemiz ve İstanbul adına sevindirici. Şansım olmasa da bir umudum var” dedi.

    İlgili konular:

    Irak Parlamentosu'ndan ABD'nin Kudüs kararına ret
    İsrail'den Doğu Kudüs'teki işgali pekiştiren yasa
    Erdoğan, Papa Francis ile Kudüs’ü görüştü
    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Hüseyin Avni Sipahi, Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin, İsrail, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Urla'da denize fuel-oil sızdı, liman kapatıldı
    Denize mazot sızdı, Urla Limanı kapatıldı
    Karikatür
    Trump'tan 'F-52 savaş uçakları' icadı
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam