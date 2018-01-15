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    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

    Dışişleri'nden ABD'ye: Kararlı ve muktediriz

    © AA/
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Demokratik Suriye Güçleri'nden (DSG) oluşan bir 'sınır güvenliği' kurma planıyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

    YPG ABD
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon: 30 bin kişilik ‘Sınır Güvenlik Güçleri’ kuruyoruz
    Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PYD/YPG'nin ABD desteğiyle Suriye'de sözde 'Kuzey ordusu' kurmaya hazırlandığı yönünde uluslararası basında yer alan haberler üzerine, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 10 Ocak günü Bakanlığımıza çağrılarak, izahat talep edilmişti" ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kez, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya atıfla, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve PYD/YPG güdümlü sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30.000 kişilik sözde 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' oluşturulması amacıyla koalisyonun 'SDG'yle birlikte çalıştığı yönünde haberler çıktığı görülmektedir."

    Açıklamada, 'Türkiye'nin, IŞİD'le sahada mücadelenin ve IŞİD'den kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetlerinin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle iş birliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirdiği' vurgulandı.

    'TÜRKİYE'YE DANIŞILMADI'

    Öte yandan, "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmadığı, koalisyonun söz konusu kararının koalisyonun hangi üyelerinin onayıyla alındığı da bilinmediği ve tek taraflı atılan adımları koalisyona mal ederek açıklamanın, IŞİD'le mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir hareket olduğuna işaret edildi.

    'TÜRKİYE, ÜLKESİNE YÖNELECEK HER TÜRLÜ TEHDİDİ BERTARAF ETMEYE KARARLI VE MUKTEDİRDİR'

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle iş birliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

    30 BİN KİŞİLİK SINIR GÜVENLİK GÜCÜ

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Ankara’dan ABD'ye ‘Sınır Gücü’ tepkisi: PYD-YPG’yi meşrulaştırmaktır, kabul edilmesi mümkün değildir
    ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de ağırlıkla Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak, 'Sınır Güvenlik Gücü' kuracaklarını açıklamıştı. Albay Dillon, "Koalisyon yeni 'Suriye Sınır Güvenlik Gücü' kurmak üzere SDG ile ortak çalışmaktadır" ifadesini kullanmıştı.

    KALIN, 'PYD-YPG'Yİ MEŞRULAŞTIRMAYA YÖNELİK ADIM' DEMİŞTİ

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kararı 'PYD-YPG'yi meşrulaştırmaya yönelik endişe verici adım' olarak nitelendirmiş, "Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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    Etiketler:
    PKK/YPG, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD karşıtı koalisyon, YPG, Suriye, Türkiye, ABD
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