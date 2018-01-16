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    Canan Kaftancıoğlu

    Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

    © AA/ Serhat Çağdaş
    Türkiye
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin grup toplantısında kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek cevap verdi ve yargıyı işaret etti.

    CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu
    © AA/ Serhat Çağdaş
    Kaftancıoğlu ve eşinden eleştirilere yanıt
    Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin yeni İstanbul il başkanı Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

    Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaşan Kaftancıoğlu, hakkında söylenenlerin yalan, yanlış ve iftira olduğunu belirtti.

    Kaftancıoğlu, şunları yazdı:

    "Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan şahsımı hedef almış olması benim açımdan çok memnuniyet verici olup, kendisine çok teşekkür ederim.

    'BULUNDUĞU DURUMUN ACZİYETİ'

    Şahsımla ilgili yalan, yanlış iftira ve iddialarda bulunması, hedef göstermesi ise içinde bulunduğu durumun acziyetini göstermesi açısından manidardır.

    'YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIM'

    Şahsi ikballeri uğruna devlet ve devlet kurumlarının yalan dolanlarla bu derece itibarsızlaştırılmasına vesile olanlarla başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yargı önünde hesaplaşacağım.

    'KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK'

    Son söz: Korkunun ecele faydası yoktur! Halkız, haklıyız, kazanacağız…"

    ​'GÜÇLÜYÜZ, O YÜZDEN KORKUYORLAR'

    Evet Kemal Kılıçdaroğlu’nun milyon dolarlık şirketi olan eniştesi, paraları sıfırlayan çocukları, emrinde MİT’i yok ama aslanlar gibi fikirlerine ve inancına sahip çıkan bir il başkanı ve örgütü var! O nedenle güçlüyüz ve o nedenle korkuyorlar!

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    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Canan Kaftancıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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