Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin grup toplantısında kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek cevap verdi ve yargıyı işaret etti.

© AA/ Serhat Çağdaş Kaftancıoğlu ve eşinden eleştirilere yanıt

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaşan Kaftancıoğlu, hakkında söylenenlerin yalan, yanlış ve iftira olduğunu belirtti.

Kaftancıoğlu, şunları yazdı:

"Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan şahsımı hedef almış olması benim açımdan çok memnuniyet verici olup, kendisine çok teşekkür ederim.

'BULUNDUĞU DURUMUN ACZİYETİ'

Şahsımla ilgili yalan, yanlış iftira ve iddialarda bulunması, hedef göstermesi ise içinde bulunduğu durumun acziyetini göstermesi açısından manidardır.

Şahsımla ilgili yalan, yanlış iftira ve iddialarda bulunması, hedef göstermesi ise içinde bulunduğu durumun acziyetini göstermesi açısından manidardır. — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnn) 16 Ocak 2018

'YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIM'

Şahsi ikballeri uğruna devlet ve devlet kurumlarının yalan dolanlarla bu derece itibarsızlaştırılmasına vesile olanlarla başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yargı önünde hesaplaşacağım.

'KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK'

Son söz: Korkunun ecele faydası yoktur! Halkız, haklıyız, kazanacağız…"