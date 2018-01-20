TSK: Afrin'den açılan taciz ateşine karşılık verildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün ve bugün (19-20 Ocak) 'PYD/PKK/YPG' tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine karşılık verildiği belirtildi.

Meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği vurgulanarak örgüte ait barınak ve sığınakların vurulduğu açıklandı.

Açıklamada kaç atışın yapıldığı ve Afrin'in hangi bölgelerinin vurulduğu belirtilmedi.

TSK son günlerde Afrin'e yönelik obüs atışları gerçekleştiriyordu.