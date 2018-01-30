'Öldü' denilen Mihraç Ural Soçi'de görüldü, Dışişleri Rusya'dan izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C ) Acilciler örgütünün lideri Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından izahat talep ettiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni Türkiye adına izleyen resmi heyet, THKP-C Acilciler lideri Mihraç Ural'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu.

TÜRKİYE'YE TEVDİ EDİLEN LİSTEDE YOKTU

Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan Mihraç Ural'ın Kongre'de hazır bulunmasından 'duyulan rahatsızlığı' kayda geçirdi ve izahat istedi.

'İVEDİLİKLE İNCELEYECEĞİZ'

AA'nın haberine göre Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.

© Sputnik/ Mihraç Ural: Batılılar tarih boyunca Rusları boğmak istedi

37 yıldır Suriye'de bulunduğunu söyleyen Mihraç Ural, 6 yıl önce dünyanın dört bir yanından gelip Türkiye sınırından sızdığı iddia edilen yabancı cihatçılarla mücadele için 'Mukaveme Suriye' adlı hareketi kurup liderliğini üstlenmişti.

PEK ÇOK KEZ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Ardından 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıyla ilgili 1987'den beri eylemi olmayan THKP-C Acilciler grubu ile Suriye istihbaratı suçlanmıştı. Gıyabındaki suçlamaları reddeden Ural'ın Suriye savaşı boyunca pek çok kez öldürüldüğü haberinin gelmesine rağmen Soçi'deki kongrede görüldüğü haberi dikkat çekti.