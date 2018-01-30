'Öldü' denilen Mihraç Ural Soçi'de görüldü, Dışişleri Rusya'dan izahat istedi

TÜRKİYE'YE TEVDİ EDİLEN LİSTEDE YOKTU
Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan Mihraç Ural'ın Kongre'de hazır bulunmasından 'duyulan rahatsızlığı' kayda geçirdi ve izahat istedi.
'İVEDİLİKLE İNCELEYECEĞİZ'
AA'nın haberine göre Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.
37 yıldır Suriye'de bulunduğunu söyleyen Mihraç Ural, 6 yıl önce dünyanın dört bir yanından gelip Türkiye sınırından sızdığı iddia edilen yabancı cihatçılarla mücadele için 'Mukaveme Suriye' adlı hareketi kurup liderliğini üstlenmişti.
PEK ÇOK KEZ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Ardından 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıyla ilgili 1987'den beri eylemi olmayan THKP-C Acilciler grubu ile Suriye istihbaratı suçlanmıştı. Gıyabındaki suçlamaları reddeden Ural'ın Suriye savaşı boyunca pek çok kez öldürüldüğü haberinin gelmesine rağmen Soçi'deki kongrede görüldüğü haberi dikkat çekti.
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