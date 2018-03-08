'Erdoğan, erken seçimin araştırılması talimatı verdi'

İktidarın birçok kez 'Olmayacak' açıklamasında bulunmasına rağmen siyaset kulislerinin en önemli gündemi erken seçim hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araştırma yapılmasını istediği ifade edildi.

© AFP 2018/ Ozan Köse Ahmet Hakan: Çok alametler belirdi, erken seçim geliyor

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulislere dayandırdığı haberine göre, Erdoğan’ın önceki gün bir grup AK Parti kurmayıyla görüşmesinde erken seçimin partinin lehine olup olmayacağının araştırılması istendi.

Bazı parti kurmayları, erken seçimin doğru bir tercih olabileceğine ilişkin görüşlerin hızla arttığını, bunun karşılığının olup olmadığının en azından araştırılmasının doğru olacağını dile getirdiler. Habere göre ekonomideki durağan yapının, Afrin harekâtıyla toplumda oluşan havanın, AB’yle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik sürecin avantaj olabileceği, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

Tersini savunanları da dinleyen Erdoğan, rutin araştırmalara ilave olarak erken seçim konusunda da bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Kongre sürecinin ardından, parti yönetiminin ve kabinenin yenilenmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

Dün NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin olağan kongresinin sonbahara kalmayabileceğini söylemişti. Sunucunun erken seçim hazırlığı olup olmadığını sorması üzerine Yazıcı böyle bir durumun olmayacağını söylemişti.

Ayrıca yine dün Meclis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da "Erken seçim yok. Şu şartlarda ülke menfaatine uygun bulmuyoruz" demişti.