'Şam'dan talep gelirse, Türkiye Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına kaynak aktarabilir'

Rus basınına demeç veren Diriöz, "Suriye'de kriz sonrası yeniden yapılandırma çalışmalarına kaynak aktarma konusu ancak Suriye yönetiminden bu yönde bir talep gelmesi halinde karara bağlanabilir. Ayrıca bu husus, Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun olarak siyasi çözüm bulunduktan sonra mümkün olabilir" dedi.
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'TÜRKİYE, SURİYE'YE İNSANİ YARDIM SUNAN BAŞLICA ÜLKELERDEN BİRİ'
Bu arada Diriöz, Türkiye'nin Suriye'ye insani yardım sunan başlıca ülkelerden biri olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriye vatandaşına kendi topraklarındaki sığınmacı kamplarında ev sahipliği yaptığını anımsatan Diriöz, şu ifadeleri kullandı: "Bununla birlikte Türkiye, Fırat Kalkanı operasyonu sonrası teröristlerden temizlenen bölgede önemli altyapı tesislerini ve sosyal tesisleri yeniden hizmete soktu."
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