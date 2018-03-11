Gencebay: Yuh diyorum, asla Erdoğan’a kimseyi şikayet etmedim

Eski Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gencebay, kuruma Kültür Bakanlığı tarafından atanan kayyum, Arif Sağ ile yaşadığı polemik ve "MESAM'ı Aleviler ele geçirdi" dediği yönündeki iddiayla ilgili konuştu. Gencebay "Yuh diyorum, asla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kimseyi şikayet etmedim" dedi.