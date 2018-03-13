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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Suriye ile sahadaki belirli konularda istihbari temas olabilir

    © REUTERS/ Muhammad Hamed
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Suriye'nin istihbarat kurumlarının sahadaki belirli konularda temasa geçme imkanı olabileceğini yalanlamadı.

    İbrahim Kalın
    © AA/ Fatih Aktaş
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ankara ile Şam arasında istihbari temas olabilir
    Moskova ziyareti sırasında Rus basınına demeç veren Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sahadaki belirli konularda Türkiye ve Suriye'nin istihbarat kurumlarının temasa geçebileceğini söyledi. Bu, tüm istihbarat servislerinin yükümlülüklerini kapsıyor" dedi.

    Çavuşoğlu, istihbarat temsilcileri arasındaki temasların siyasi diyalog olarak görülemeyeceğinin altını çizdi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de yaşanan gelişmeleri koordine amaçlı Rusya ve İran üzerinden Şam'a belli mesajlar iletildiğini aktarırken "Olağanüstü şartlar gerektirdiğinde Şam'la belli temaslar kurulabilir" demişti.

    'RUSYA'YA TÜM TİCARİ KISITLAMALARI KALDIRMAYI TEKLİF EDİYORUZ'

    Çavuşoğlu, Ankara’nın Moskova’ya ticaret alanındaki tüm kısıtlamalardan vazgeçmeyi ve ilişkileri derinleştirmeyi teklif ettiğini belirtti. Rus basınına konuşan Çavuşoğlu, Rusya’nın bugün sadece enerji değil, karşılıklı yatırım, turizm ve tarım alanlarında da Türkiye’nin temel ticari ortağı olduğunu belirterek, “Ticaret alanında tüm kısıtlamalardan vazgeçmemiz ve ilişkileri derinleştirmemiz gerekiyor. Birlikte bu amaca ulaşmak için enerji ve savunma alanlarında önemli projeler gerçekleştirme yoluyla sıkı çalışma yürütüyoruz” dedi.

    Çavuşoğlu, “Mikro ve makro düzeylerde iş ilişkilerinin iyileşmesine de önem vermeliyiz” diye ekledi.

    ‘RUSYA’YLA VİZE MUAFİYETİNİ YENİDEN BAŞLATMAYI UMUYORUZ’

    Rusya pasaportu
    © Sputnik/ Sergey Kuznecov
    ‘Rusya ve Türkiye arasında hizmet pasaportları için vize kolaylığı mutabakat süreci devam ediyor’
    Normal pasaportlara sahip Rus vatandaşlarının Türkiye’yi vizesiz ziyaret edebildiğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye’nin hiçbir zaman Rus vatandaşları için vizesiz seyahat imkanını askıya almadığını belirterek, “Ama normal pasaportlara sahip Rus vatandaşları vize muafiyetinden yararlanırken bizim vatandaşlar maalesef vize olmadan Rusya’ya gidemiyor. Çeşitli alanlardaki işbirliğimizi daha da güçlendirmek için vize muafiyeti anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmeli ve tüm hükümleriyle hayata geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu, insanlar arasındaki iletişimin iki ülke arasındaki çok taraflı ilişkilerin önemli bir parçası olduğunun altını çizdi.

    ‘TÜRK AKIMI YAPIMI ZAMANINDA BİTECEK’

    Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin plana göre yürüdüğünü belirten Çavuşoğlu, hattın deniz kısmının yapımının takvime uygun biçimde tamamlanacağını kaydederek, “Ayrıca kara kısmını da tamamlamak ortak çalışma yürütüyoruz” dedi.

    Türk Akımı
    Sputnik
    Türk Akımı'nın deniz kısmının yarısı tamamlandı
    Çavuşoğlu, “Türk Akımı hem Rusya hem de Türkiye’nin yararına. Türkiye’nin enerji güvenliğine katkıda bulunacak, Rus gazın doğrudan sevkiyat ve naklini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

    İki ülkenin doğalgaz alanındaki ortaklığının zaman testinden geçtiğini ve süreceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Ekonomik olarak uygun, karşılıklı olarak faydalı bir yaklaşıma dayanan ve bölgesel barış ve refahı destekleyecek tüm yeni projelere açığız” dedi.

    'PYD VE YPG'NİN DAHLİ NEDENİYLE KOALİSYONUN ÇABALARI MEŞRU DEĞİL'

    Öte yandan Çavuşoğlu, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun çabalarının PYD ve YPG'nin dahli nedeniyle meşru olmayacağını söyledi.

    Moskova'da Rus basınına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, PYD ve YPG'yle işbirliğinin büyük bir hata olduğunu belirterek bu nedenle uluslararası koalisyon çabalarının meşru olmayacağının altını çizdi.

    'PYD VE YPG'NİN KONTROLÜNDEKİ TOPRAKLAR GERÇEK SAHİPLERİNE İADE EDİLMELİ'

    Pentagon
    © AFP 2018/
    Pentagon: Türkiye’yle Afrin sorununu diplomatik yollarla çözmeye çalışıyoruz
    Çavuşoğlu, "Biz her zaman taktik nedenlerden de olsa YPG ve PYD'yle işbirliği yapılmasının ciddi bir hata olduğunu vurguladık. Zira bu tür kısa süreli taktik eylemler, ülkedeki istikrarsızlığın kaynağı oldu. PYD ve YPG'nin kontrolündeki tüm topraklar gerçek sahiplerine iade edilmeli. PYD ve YPG'nin dahli sürdüğü sürece, uluslararası koalisyonun Fırat'ın doğusundaki duruma istikrar kazandırma çalışmaları meşru olmayacak" ifadelerini kullandı.

    'TÜRKİYE'YE YÖNELİK TÜM TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ'

    Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını açıkça kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu husus, Suriye'de istikrarın yeniden tesisinin en önemli unsuru. Türkiye, IŞİD, PYD ve YPG de dahil Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadelesine bağlı. Türkiye, toprakları için her türlü tehdidi ortadan kaldırmaya kararlı ve bunu yapacak güce sahip."

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    Etiketler:
    Türkiye-Suriye İlişkileri, İbrahim Kalın, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Batı Askeri Bölgesi, Suriye, Türkiye
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