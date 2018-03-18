Uzmanlar uyardı: Çiftlik Bank, sadece buz dağının görünen yüzü

Çiftlik Bank'ı 'buz dağının görünen yüzü' olarak nitelendiren uzmanlar, genellikle yurt dışından yönetilen benzer sistemlerde belirli limitlere kadar vatandaşlara kazanç sağlandığını, yeterince yatırımcıya ulaştıktan sonra kapatılan platformların yasal olmaması nedeniyle çok ciddi mağduriyetler yaşandığını belirtti.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, oyunun sonraları saadet zincirine dönüştüğünü, sistemin kurucularının kazancın somut olduğunu göstermek adına çeşitli illerde bazı çiftlik ile dükkanlar açtığını aktardı.

Sanal alemdeki oyunların bir anda gerçeğe dönüştüğü algısının oluşturulduğuna dikkati çeken Ergün, bu sistemin artık bir dolandırıcılık aracı haline geldiğinin anlaşıldığını dile getirdi. Bu sisteme giren insanların sadece para kaybetmediğinin altını çizen Ergün, "Çiftlik Bank'a benzer, sanal alemde oyunlar üzerinden para kazandırdığını vaat eden değişik platformlar da mevcut. Ancak bunların geri dönüşü ciddi anlamda büyük risk taşıyor" dedi.

'BENİM İÇİN KISTAS BDDK'

Ergün, bu tür platformların, internet ortamında güvenli mecralar olmadığını vurguladı. Kullanıcıların kesinlikle kredi kartı ile banka hesap bilgilerini bu tür mecralara yazmaması gerektiğini ifade etti.

Çiftlik Bank'tan daha profesyonel çalıştığını öne süren bazı sanal yatırım araçları konusunda da vatandaşları uyaran Ergün, "Benim için kıstas Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'dur (BDDK). Bankacılık sistemleri bu kurumun denetimi altında çalışır. Bunun haricinde olan herhangi bir yerle yapılan finans işlemleri çok açık şekilde risk teşkil eder. İnsanlar kısa vadeli yatırımlarla belirli kazançlar elde etmiş olsalar bile bu sistemin kurucuları tarafından belirli bir limite ulaşıldıktan sonra her zaman dolandırılma riskleri mevcut. Bir finans aracı düşünülecekse devletin bildiği, tanıdığı ve finans kurumu olarak kabul ettikleri haricinde, özellikle internette yer alan birtakım kurumlar üzerinden para yatırmaları başlı başına bir risk teşkil eder." değerlendirmesini yaptı.

'MAĞDURİYETLERİN TELAFİSİ İMKANSIZ'

Bazı mağdurların kendilerine de ulaşmaya başladığını ifade eden Ergün, "Mağduriyetin telafisi anlamında ortada bir imkansızlık var. Çünkü toplanan paraların nereye aktarıldığı, nereye getirildiği çok belli değil. Zaten o vatandaş da ortalardan kaybolmuş durumda. Ancak hukuki işlemler başlatıldı. Bildiğimiz kadarıyla birçok Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlemler yürütülüyor" şeklinde konuştu.

Bilişim Suçları Mücadele Derneği Genel Başkanı Yavuz Koçoğlu ise insanların internette oyun oynayarak para kazanmayı benimsediğini ancak zaman zaman dolandırıcıların bu durumu kullandığını belirtti.

Güvenilirliği tartışmalı çok sayıda çiftlik oyununun sanal alemde mevcut olduğunu anımsatan Koçoğlu, vatandaşların sisteme dahil edilen insanların kendi yatırımlarıyla veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı 'Ponzi Düzeni' ile kandırıldığına dikkati çekti.

MERKEZ YURT DIŞI

İnsanlar arasında kulaktan kulağa yöntemiyle belli bir noktaya kadar yaygınlaşan sistemin internetle birlikte insanları adeta birer bayiye dönüştürdüğünü vurgulayan Koçoğlu, firmaların bazı teşvikler nedeniyle faaliyet yeri olarak genellikle Kıbrıs'ı tercih ettiğini ifade etti.

Bu firmaların her türlü faaliyetlerini yurt dışından yürüttüklerini, gelirlerini de buradan sağladıklarını dile getiren Koçoğlu, oyunlarda kullanılan elektronik şifre sistemiyle (e-pin) kayıt dışı havuzundan kazanılan paranın yaklaşık 60 milyon dolar olduğunu sözlerine ekledi.