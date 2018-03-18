Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrol altına alınan Afrin şehir merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Afrin şehir merkezinden ilk görüntüler. pic.twitter.com/DQdGzWSAmr — TSK (@TSKGnkur) March 18, 2018

​Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadeleri paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun! — TSK (@TSKGnkur) March 18, 2018

Kontrolün sağlandığı ilçe merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı çekildi.

Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı https://t.co/EbPNUoFXim pic.twitter.com/Utvi4R0VcR — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 18, 2018

ÖSO KOMUTANI: KENTTE YPG'DEN KİMSE KALMADI

Öte yandan Sputnik'e konuşan Afrin'deki ÖSO'ya bağlı Sultan Murat Tümeni komutanlarından Halit Feyad, kentte tamamıyla hakimiyeti sağladıklarını iddia ederek, şunları söyledi:

"Şiddetli çatışmalar sonucunca Afrin kentini YPG'den aldık. Çatışmalarda çok sayıda YPG militanını öldürdük. Kentte şimdi arama tarama çalışmaları yapıyoruz. Türk askeri de şimdi bizimle Afrin'de. Kentteki YPG militanları Kobani ve Kamışlı'ya kaçtı. Kentte YPG'den kimse kalmadı."