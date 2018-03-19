Uber sürücüsü: 10 kişi tarafından dakikalarca dövüldüm, 3 dişim kırıldı

Uber-sarı taksi arasındaki tartışma devam ederken bir saldırı haberi daha geldi. İstanbul'da bir Uber sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca dövüldüğünü, 3 dişinin kırıldığını söyledi.

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İstanbul Maslak'ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden Uber sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca dövüldüğünü söyledi.

Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi'ndeki bir konser salonunun önündeki olay cumartesi gecesi meydana geldi. Uber sürücüsü Kemal Kuru, konser salonu civarından aldığı çağrı üzerine buraya yöneldi.

Uğradığı saldırı sonrası 3 dişi kırılan Uber şoförü, yaşadıklarını anlattıhttps://t.co/n8Kfy3SpTl pic.twitter.com/uCgf4AgNmM — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 19, 2018

Kuru, konser salonu önüne gelen bir kişinin hakaret ederek saldırdığını söyledi. Ardından bu kişinin yanındakiler de Kuru'ya saldırdı. Kemal Kuru, 10 kişi olduğunu belirttiği saldırganlar tarafından dakikalarca dövüldü.

Yüzü ve ağzı kan içerisinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Salonun güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaştı.

Darp raporu alan Kuru, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.