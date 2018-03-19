Antalya’da 'Karlov Anma Haftası' düzenleniyor

Uluslararası Andrey Karlov Vakfı'nın verdiği bilgiye göre yarın başlayacak ve 27 Mart'a kadar sürecek olan anma haftası kapsamında Antalya'da sergi ve konser gibi kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Anma haftası etkinlikleri kapsamında 22 Mart'ta daha önce Karlov'un memleketi Klintsı ile kardeş şehir anlaşması imzalayan Antalya'nın Demre ilçesindeki bir sokağa Andrey Karlov ismi verilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu sokakta bulunan bir binayı vakfa devredeceğini ilan edeceği belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde bu binada Andrey Karlov Anma Merkezi bulunacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu desteğiyle yapılan etkinlikler çerçevesinde Demre'ye Klintsı'dan 50 kişilik çocuk grubunun getirilmesi de planlanıyor.