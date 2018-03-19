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    İbrahim Kalın

    Kalın'dan 'Afrin'de yağma' açıklaması: Bazı gruplar emirlere aykırı davranarak bu tür eylemlere girişmiş olabilir

    © AA/ Fatih Aktaş
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunda da ABD başta olmak üzere uluslararası koalisyon ile çalıştığına işaret ederek, "Rusya ile koordineli olmak diğer müttefiklerinize sırtınızı döndüğünüz anlamına gelmez" dedi. Kalın, Afrin'de ÖSO unsurlarının yağma yaptığı iddialarını da yanıtladı.

    Kalın, CNN International canlı yayınında TSK ve ÖSO'nun Afrin'in merkezini tamamen kontrolü almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Kalın, "PKK, BM ve ABD tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor. Eğer teröre karşı mücadelede samimi iseler Türkiye'nin sınırlarını bu terörist unsurlardan arındırmasını desteklemeliler" ifadelerini kullandı.

    'GÖRÜNTÜLERİ KARŞILAŞTIRDIĞINIZDA GAYET AÇIK GÖRÜNÜYOR'

    Harekatın başında gündeme gelen, sivillerin korunması gibi konularda Türkiye'nin çok dikkatli davrandığını ve sicilinin temiz olduğunu söyleyen Kalın, şöyle konuştu:

    Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK
    © AA/ Arşiv
    TSK'dan fotoğraflı Afrin mesajı
    "Geçen yıl Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanı DEAŞ'tan temizledik, aynısını Afrin'de de yaptık. Sivil kayıplardan kaçındık. Musul, Rakka ve diğer bölgelerdeki operasyonlardaki sivil kayıplarla karşılaştırdığınızda, buralardaki operasyon yapılan kentlerin operasyon öncesi ve sonrası görüntülerini karşılaştırdığımızda, sicilimizin ne kadar temiz olduğu gayet açık görünüyor."

    'YAĞMA İDDİALARINI CİDDİYE ALIYORUZ, İNCELEME BAŞLATTIK'

    Türkiye'nin operasyonun başından bu yana amaçları konusunda şeffaf olduğunu belirten Kalın, Afrin'e giren ÖSO unsurlarının evleri yağmaladığına dair iddiaları ciddiye aldıklarını, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

    Afrin şehir merkezi, TSK-ÖSO
    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    Afrin kent merkezinde kontrol TSK ve ÖSO'da
    Bazı grupların verilen emirlere aykırı davranarak bu tür eylemlere girişmiş olabileceğini ifade eden Kalın, Türkiye'nin Afrin operasyonunun asıl amacının ilçe halkının güvenliğini sağlamak olduğunu, söz konusu olayların ciddi şekilde incelendiğini, halkın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

    Kimsenin güven problemi nedeniyle ilçeyi terk etmesini istemediklerini kaydeden Kalın, YPG'nin sivillerin çıkmasına izin vermeyerek onları kalkan olarak kullandığını söyledi.

    'KÜRTLERE DÜŞMANLIĞIMIZ YOK'

    Afrin'de sivillerin evlerine dönüşünün nasıl sağlanacağına dair bir soruya Kalın, "Öncelikle PYD/YPG teröristleriyle Kürt halkı arasında net bir ayrım yapmamız gerekiyor. Kürtlere karşı bir düşmanlığımız yok. Bilakis Kürtleri Suriye'de, Irak'ta ve başka yerlerde destekledik. Hatta Suriye'de iç savaş başlamadan çok önce, Beşşar Esad yönetimiyle iyi ilişkilerimiz varken, ülkedeki Kürtlerin haklarını ilk kez gündeme getiren Cumhurbaşkanımız olmuştu. O zaman kimse Suriye'deki Kürtlerden, Kobani'den söz etmiyordu" dedi.

    Menbiç'teki ABD askerleri
    © AP Photo/ DELIL SOULEIMAN
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    Özellikle Batı medyasında PYD ile Kürtleri birbirine karıştıran çok sayıda yoruma rastladığını söyleyen Kalın, bunun "Tüm Müslümanlar DEAŞ'tır" demek gibi bir şey olduğunu dile getirerek, "Afrinliler de PYD/PKK'nın zulmü nedeniyle topraklarını terk ediyor, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı'nda da siviller evlerine döndüğünü görmek istiyor" dedi.

    'KİM ETNİK TEMİZLİK YAPIYORMUŞ?'

    CNN muhabirinin bölgedeki Kürtlerin "etnik temizlik endişeleri" olduğuna dair iddiaları sorması üzerine Kalın, "Etnik temizlik mi? Kim etnik temizlik yapıyormuş? Bu çok çirkin bir iddia" eleştirisinde bulundu ve şunları kaydetti:

    Afrin merkez ÖSO yağma
    © AFP 2018/ BULENT KILIC
    ABD: Afrin'den gelen yağma haberleri kaygılandırıyor, insani yardım kuruluşlarının girişine izin verilmeli
    "ÖSO içinde savaşan Kürtler var. Afrin şehrine giren savaşlar arasında çok sayıda Kürt var. İşte problem tam da burada. Ne yazık ki Batı medyasındaki bazı yorumcular PKK mensubu olmayan Kürtleri Kürt olarak görmüyorlar. PYD/YPG'den sanki Kürtlerin tek ve yegane temsilcisiymiş gibi bahsediyorlar. Bu doğru değil. PKK'nın Marksist ideolojisini paylaşmayan binlerce hatta yüzbinlerce Kürt var. Burada modern tarihin bir ironisiyle karşı karşıyayız. ABD, Suriye'de ne yazık ki kendine Marksist-Leninist bir örgütü müttefik olarak seçti. Biz geçmişte hem Obama yönetimine hem de şimdiki Amerikan yönetimine DEAŞ'a karşı savaşın aralarında PKK'lı olmayan Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin ve başka Suriyelilerin olduğu başka güçlerce yürütülmesi gerektiğine dair öneriler yaptık."

    RUSYA İLE KOORDİNASYON

    Türkiye'nin Afrin'in ardından Menbiç'e de bir operasyon düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin soru üzerine Kalın, bu konuda ABD hükümetiyle önceki yıllarda da iletişimde bulunduklarını ve son 3-4 haftadır yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirterek, PYD unsurlarının Fırat'ın doğusuna geçmesi konusunda ana çerçevenin belirlendiğini kaydetti.

    Afrin şehir merkezi, TSK-ÖSO
    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    'Rusya, Türkiye'nin Afrin'i Suriye hükümetine devretmesi için arabuluculuk yapabilir'
    Kalın, "Menbiç bir Kürt kenti değil, büyük oranda Arap kenti. Rakka operasyonunda önemli olabilir ama Rakka operasyonu bitti ve DEAŞ bu alanda büyük oranda silindi. Onların (PKK/PYD) burada kalmasına gerek kalmadı. Türkiye sınırına karşı bir tehdit oluşturuyor" dedi.

    Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda Rusya ile iş birliği yapmasına ve bunun Türkiye-ABD ilişkilerine etkisine dair bir soru üzerine ise Kalın, "Afrin'de açık bir şekilde Rusya, İran ve aynı zamanda ABD ile koordineli çalıştık. Çünkü hava operasyonları yaptık, karadan da askerimiz girdi. Bu durumlarda koordineli olmanız gerekiyor ki böylece herhangi bir kazayı ya da çatışmayı engelleyesiniz" ifadelerini kullandı.

    Kalın, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunda da ABD başta olmak üzere uluslarası koalisyon ile çalıştığına işaret ederek, "Rusya ile koordineli olmak diğer müttefiklerinize sırtınızı döndüğünüz anlamına gelmez" değerlendirmesinde bulundu.

    'BİR MÜTTEFİK, TERÖR ÖRGÜTÜYLE NASIL ÇALIŞABİLİR?'

    Afrin - TSK - ÖSO
    © REUTERS/ Khalil Ashawi
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    Şu anda Türkiye ve ABD ilişkilerinde iki ana konu bulunduğuna ve bunlardan ilkinin ABD'nin PYD'ye olan desteği olduğuna işaret eden Kalın, "Bir müttefik ya da stratejik ortak böyle bir terör örgütü ile nasıl çalışabilir anlamıyoruz" görüşünü paylaştı.

    Kalın iki ülke arasındaki bir diğer meseleninde ABD'deki FETÖ yapılanması olduğunu iki ülke sorunlarının çözülmesi için ABD'den güven tesis edici somut adımlar beklendiğini kaydetti.

    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, IŞİD, ÖSO, TSK, İbrahim Kalın, Suriye, Afrin
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