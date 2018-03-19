Kalın'dan 'Afrin'de yağma' açıklaması: Bazı gruplar emirlere aykırı davranarak bu tür eylemlere girişmiş olabilir

Kalın, CNN International canlı yayınında TSK ve ÖSO'nun Afrin'in merkezini tamamen kontrolü almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kalın, "PKK, BM ve ABD tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor. Eğer teröre karşı mücadelede samimi iseler Türkiye'nin sınırlarını bu terörist unsurlardan arındırmasını desteklemeliler" ifadelerini kullandı.
'GÖRÜNTÜLERİ KARŞILAŞTIRDIĞINIZDA GAYET AÇIK GÖRÜNÜYOR'
Harekatın başında gündeme gelen, sivillerin korunması gibi konularda Türkiye'nin çok dikkatli davrandığını ve sicilinin temiz olduğunu söyleyen Kalın, şöyle konuştu:
'YAĞMA İDDİALARINI CİDDİYE ALIYORUZ, İNCELEME BAŞLATTIK'
Türkiye'nin operasyonun başından bu yana amaçları konusunda şeffaf olduğunu belirten Kalın, Afrin'e giren ÖSO unsurlarının evleri yağmaladığına dair iddiaları ciddiye aldıklarını, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.
Kimsenin güven problemi nedeniyle ilçeyi terk etmesini istemediklerini kaydeden Kalın, YPG'nin sivillerin çıkmasına izin vermeyerek onları kalkan olarak kullandığını söyledi.
'KÜRTLERE DÜŞMANLIĞIMIZ YOK'
Afrin'de sivillerin evlerine dönüşünün nasıl sağlanacağına dair bir soruya Kalın, "Öncelikle PYD/YPG teröristleriyle Kürt halkı arasında net bir ayrım yapmamız gerekiyor. Kürtlere karşı bir düşmanlığımız yok. Bilakis Kürtleri Suriye'de, Irak'ta ve başka yerlerde destekledik. Hatta Suriye'de iç savaş başlamadan çok önce, Beşşar Esad yönetimiyle iyi ilişkilerimiz varken, ülkedeki Kürtlerin haklarını ilk kez gündeme getiren Cumhurbaşkanımız olmuştu. O zaman kimse Suriye'deki Kürtlerden, Kobani'den söz etmiyordu" dedi.
'KİM ETNİK TEMİZLİK YAPIYORMUŞ?'
CNN muhabirinin bölgedeki Kürtlerin "etnik temizlik endişeleri" olduğuna dair iddiaları sorması üzerine Kalın, "Etnik temizlik mi? Kim etnik temizlik yapıyormuş? Bu çok çirkin bir iddia" eleştirisinde bulundu ve şunları kaydetti:
RUSYA İLE KOORDİNASYON
Türkiye'nin Afrin'in ardından Menbiç'e de bir operasyon düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin soru üzerine Kalın, bu konuda ABD hükümetiyle önceki yıllarda da iletişimde bulunduklarını ve son 3-4 haftadır yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirterek, PYD unsurlarının Fırat'ın doğusuna geçmesi konusunda ana çerçevenin belirlendiğini kaydetti.
Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda Rusya ile iş birliği yapmasına ve bunun Türkiye-ABD ilişkilerine etkisine dair bir soru üzerine ise Kalın, "Afrin'de açık bir şekilde Rusya, İran ve aynı zamanda ABD ile koordineli çalıştık. Çünkü hava operasyonları yaptık, karadan da askerimiz girdi. Bu durumlarda koordineli olmanız gerekiyor ki böylece herhangi bir kazayı ya da çatışmayı engelleyesiniz" ifadelerini kullandı.
Kalın, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunda da ABD başta olmak üzere uluslarası koalisyon ile çalıştığına işaret ederek, "Rusya ile koordineli olmak diğer müttefiklerinize sırtınızı döndüğünüz anlamına gelmez" değerlendirmesinde bulundu.
'BİR MÜTTEFİK, TERÖR ÖRGÜTÜYLE NASIL ÇALIŞABİLİR?'
Kalın iki ülke arasındaki bir diğer meseleninde ABD'deki FETÖ yapılanması olduğunu iki ülke sorunlarının çözülmesi için ABD'den güven tesis edici somut adımlar beklendiğini kaydetti.
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