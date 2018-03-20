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    BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan

    Türk Dışişleri: BAE yetkililerinin hangi çevreye hizmet ettikleri gayet iyi biliniyor

    © REUTERS/ Muhammad Hamed
    Türkiye
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    Türkiye, İran ve İsrail'in bölgede agresif bir tutum sergileyerek Arap ülkelerine tehdit oluşturduğunu söyleyen Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan'a Türk Dışişleri'nden cevap geldi: "Hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları da gayet iyi bilinmektedir."

    BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan
    © REUTERS/ Muhammad Hamed
    BAE: İran, İsrail ve Türkiye Araplara tehdit
    Mısır'ı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, ''İran, İsrail ve Türkiye'nin meydan okumalarıyla karşı karşıyayız, bunu önlemek Mısır ile Suudi Arabistan'ın tarihi görevi'' dedi.

    'TÜRKİYE'NİN İSLAM DÜNYASINA VERDİĞİ DESTEK HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR'

    Nahyan'ın bu sözlerine Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan cevap geldi. Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

    "Arap dünyasıyla müstesna tarihi ve beşeri bağları bulunan Türkiye’nin kardeş Arap ülkelerinin huzur, güvenlik ve istikrarına atfettiği önem ve Kudüs başta olmak üzere İslam dünyasının ortak davalarına verdiği güçlü destek herkesçe bilinmektedir.

    BAE Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş
    © AFP 2018/ Fayez Nureldine
    ‘Türkiye ile BAE arasındaki gerilim enformasyon alanının ötesine geçmeyecek’
    'TÜRKİYE'NİN SORUMLULUĞU ORTADA'

    Türkiye’nin Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği destek, bu ülkede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için ortaya koyduğu çabalar ve misafir ettiği 3.5 milyondan fazla Suriyeli kardeşi için üstlendiği sorumluluk da ortadadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik operasyonu ise ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

    'KARALAMA NİTELİĞİNDEKİ BEYANLARI…'

    BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş
    © REUTERS/ Neil Hall
    BAE: Türkiye, Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymuyor
    Hal böyleyken, BAE Dışişleri Bakanı’nın, Türkiye’nin Suriye’ye müdahale ettiğine ve Arap dünyası için bir tehdit oluşturduğuna dair açıklamasını anlamak ve iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Esasen bir süredir tarihimize ve Arap dünyasıyla ilişkilerimize yönelik karalama niteliğindeki beyanlarıyla BAE yetkililerinin hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları da gayet iyi bilinmektedir.

    'NİFAK TOHUMLARI DEĞİL, DAYANIŞMA GEREKİYOR'

    Bölgenin içinden geçtiği kritik dönemde yapılması gereken, ortak bir kaderi paylaşan dost ve kardeş halklar arasında nifak tohumları ekmek değil, bölgesel sorunların dayanışma içinde sahiplenilmesi ve her bir ülkenin bu sorunların çözümlenmesi için elini taşın altına koyma iradesini göstermesidir."

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    Etiketler:
    Dışişleri Bakanlığı, Hami Aksoy, Abdullah bin Zayed el Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye
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