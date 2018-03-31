Bahçeli'den Fransa'ya: Arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk, aymazlık, ahlaki zayıflık

MHP lideri Bahçeli, "Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, insanlığın bir yol ayrımında, bir karar ve tercih aşamasında olduğuna işaret ederek, şu görüşünü paylaştı: "Terörizmin cinayetleri insanlığa vurulmuş en şiddetli darbe, en kanlı hançerdir. Eğer küresel vicdan beklenen tepki ve refleksi göstermezse terör beşeri mirası yiyip tüketecektir. Tehlike bu kadar yakındır."

'Katillerin, masumların kanını döküp milletlerin tarihine, egemenlik ve kültürel haklarına kastettiğini' söyleyen Bahçeli, 'bu katillerin ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından taltif görürlerse, bu kahredici çelişkiyi hiç kimsenin izah ve ifade edemeyeceğini, altından da kimse kalkamayacağını' ifade etti.

'TERÖRİSTLERİN AVRUPA BAŞKENTLERİNDE AĞIRLANMASI AŞAĞILIK AĞLARINI DEŞİFRE EDEN KORKUNÇ BİR İLKELLİK HALİ'

Bahçeli, "Nitekim teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ilkellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkansızdır, ihtimal dışıdır. Fransa'nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar, terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir" ifadesini kullandı.

'SADECE ZAMAN MESELESİ'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'teröre mihmandarlık yapanların, yedikleri herzelerin, girdikleri kılıkların, kırdıkları potların vebaline tarih ve insanlık huzurunda gün gelecek katlanmak durumunda kalacaklarını, bunun ise sadece bir zaman meselesi olduğunu' kaydetti.

'Suriye'nin kuzeyinde bir asır önce yapmadıkları kötülük, kurmadıkları tuzak bırakmayanların tekrar eskiye dönme çaba ve isteklerinin talihsizlik, esef ve endişe verici bir gerileme, hatta çakılma olduğunu' belirten Bahçeli, 'Türkiye'nin ihanete, iş birlikçilere, iç ve dış nifak yuvalarına hak ettiği dersi verecek güçte bulunduğunu, Türk milletinin, emelleri karanlık hiçbir mahfil ve mihraka boyun eğmeyeceğini' bildirdi.