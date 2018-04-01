Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Avrupa'da milli eğitime en fazla kaynak ayıran ülke Türkiye

Bakan Yılmaz, Valiliğin ardından esnaf ziyaretinde bulundu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.Değerlendirme toplantısının ardından Halk Eğitim Merkezindeki AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanlığının 5. Olağan Kongresi'ne katılan Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde eğitim alanında önemli işlere imza attığını söyledi.
Türkiye'de, 2002 yılında eğitime genel bütçeden 10,4 milyar lira pay ayrıldığını vurgulayan Yılmaz, "Şimdi ise bu rakam 134 milyar. O zaman merkezi hükümetin yıllık bütçesinde eğitime ayrılan pay yüzde 10 iken şimdi yüzde 18'den fazla. Milli gelirden ise 2002 yılında eğitime ayrılan pay 2,9 şimdi 6,2." diye konuştu.
'BU HÜKÜMET EĞİTİME EN ÇOK ÖNEM VEREN HÜKÜMET'
Binaların iyi olmasının yanında kaliteli eğitime de önem verdiklerinin altını çizen Bakan Yılmaz, şunları söyledi: "İkili eğitimi ortadan kaldıracağız. Sinop'ta ikili eğitim yok ama Türkiye'de var. Ne kadar derslik ihtiyacımız var 58 bin, ne kadar derslik yapılıyor 47 bin. Allah izin verirse devlet millet iş birliğiyle 58 bini tamamlayacağız ve evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verebilmek adına ikili eğitimi kaldıracağız" diye konuştu.
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