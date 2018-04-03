TSK: İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Suriye'deki İdlib gerginliği azaltma bölgesinde, gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiğini duyurdu.
Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörlüğündeki Astana süreci anlaşmaları kapsamında, TSK'nin 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için başlattığı çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği aktarıldı.
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